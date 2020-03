¡Los valientes no asesinan¡

Quién iba a pensar -hace 214 años- que desde lo más agreste de la sierra oaxaqueña surgiría un personaje que cambiaría radicalmente el perfil histórico de México.

El 21 de marzo de 1806, los sucesos trascendentes se encadenarían en un pequeño poblado zapoteca: San Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán. Ahí nació un niño indígena en el seno de una modesta familia de pastores de ovejas. Al paso del tiempo, ese niño se convertiría en presidente de nuestro país y en uno de los más grandes estadistas del mundo moderno: Benito Pablo Juárez García.

Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, matrimonio indígena de humilde condición, Benito Juárez cursó sus primeros estudios en su pueblo natal. Surgido de la pobreza y el abandono, la vida fue dura con él. Huérfano a los tres años de edad, no tuvo -en su pequeña comunidad de 20 familias- más guía y protección que las que le concedían la caridad de sus allegados. “Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal -refiere don Benito - luego que tuve uso de razón, me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo; en algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer y me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano”.

Tenía veinte años cuando ingresó en la carrera de Jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 el primer título de abogado expedido por la Corte de Justicia del estado. Varios de sus profesores eran masones. Su preocupación por la realidad social y en particular por la situación de los campesinos lo llevó a adherirse a los ideales liberales que venían difundiéndose por América desde la Revolución Francesa y a participar activamente en la política.

Así descubrió el Benemérito un ancho mundo de conocimientos y el universo infinito de aspiraciones y anhelos que germinaba en su imaginación; en cada letra aprendida, en cada reflexión y en cada frase de su nuevo idioma con que explicaba el porqué de las cosas, de sus sentimientos encontrados, de todas sus dudas y certidumbres que le salían al paso a cada instante, en todo momento, durante su fecunda vida.





Su oposición al tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más hacerse con el poder en 1853, acaudillados por el general Antonio López de Santa Anna, y Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba.

En 1858, Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez tras el autogolpe de estado de Ignacio Comonfort quien decidió aliarse al Plan de Tacubaya y dimitió convirtiéndose, de acuerdo a la Constitución, en presidente al ser Ministro de Justicia.

Mientras realizaban una reunión de gabinete en el Palacio Municipal de Guadalajara, un oficial lo traicionó e interrumpió la reunión con algunos soldados, a quienes les ordenó preparar armas. Juárez se levantó de su silla y se colocó de frente para esperar su destino, pidiendo que le dispararan al pecho. Guillermo Prieto, en un arrebato, se colocó delante de Juárez y gritó: “¡Los valientes no asesinan!”, y continuó: “Si quieren sangre, bébanse la mía, pero no toquen al presidente”. El oficial conmovido, envainó su espada y se retiró junto a su tropa.

En una sesión extraordinaria del Congreso de la República se le dieron poderes especiales a Juárez, y el Congreso decretó la suspensión de trabajos hasta nuevo aviso, seguido de una sesión solemne que acabó en el Zócalo capitalino con miles de mexicanos que fueron a despedir a Juárez, el 31 de mayo de 1863. Juárez abandonó la capital junto con una gran caravana para llevar consigo el Gobierno de la República hacia el norte, a salvo de los invasores. La caravana fue custodiada por centenares de soldados.

“La Ley es mi espada y mi escudo” llegó a decir con firmeza en los días adversos: cuando el destierro, cuando la cárcel, cuando la soberanía de la Patria estaba en peligro, víctima de la rapiña de los países poderosos. Su tesón, su perseverancia y su anhelo permitieron que recobrara a México del invasor extranjero.

Benito Juárez elevó la ley al rango Constitucional para que los mexicanos de entonces pudieran caminar con una guía moral. La Carta Fundamental de 1857 es un valioso testimonio de la legítima organización política de la Nación en un pacto federal que llega renovado hasta nuestros días.

Don Benito Juárez, héroe civil por excelencia, vivió siempre con plena conciencia en la honrosa medianía del servicio público; honesto, cabal, patriota de excepción. El día 21 de marzo anuncia, año tras año, la entrada de la primavera, del sol naciente; como también, en la historia de México, la aparición del niño indígena que llegó a ser uno de los más grandes estadistas del mundo.

Premio Nacional de Periodismo

Fundador de Notimex

pacofonn@yahoo.com.mx