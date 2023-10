Lucha bilateral contra las drogas y demagogia electoral

Uno de los temas que más ha estado presente en la relación entre México y Estados Unidos ha sido el de la cooperación y el de la lucha contra las drogas, en particular, y de manera reciente, contra el fentanilo.

Antony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, señaló que existe preocupación por las sobredosis mortales de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, que se convirtieron en una de las principales causas de muerte de la población de entre 18 y 49 años en ese país.

A medida que se acrecentaba el problema, fueron surgiendo, en especial desde el Partido Republicano, propuestas de tipo demagógico e intervencionista en contra de nuestro país, al que acusan de no combatir suficientemente a los cárteles de la droga que se encuentran en territorio mexicano. Tales voces han venido subiendo de tono conforme avanza el proceso electoral de 2024 en Estados Unidos para renovar, entre otros cargos, la presidencia de la nación.

En 2020, desde el más alto puesto de responsabilidad de aquel país, se llegó a proponer el lanzamiento de misiles a México para destruir laboratorios de drogas y aniquilar a los cárteles, como lo señala el ex secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, en su libro Un juramento sagrado; asimismo, dos legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de esa nación presentaron un proyecto de ley que autorizaría el uso de la fuerza militar en México.

Además, en el Senado estadounidense dos parlamentarios propusieron dar autorización a sus Fuerzas Armadas para atacar a los cárteles y distribuidores de droga en territorio nacional mexicano; otro grupo de congresistas republicanos han intentado declarar a los cárteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, lo cual podría promover eventualmente la idea de que son un objetivo legítimo para la fuerza militar de EUA.

Todo lo anterior no solo es demagogia, sobre todo en tiempos electorales, sino que se constituiría en una violación del derecho internacional, ya que sería un atentado a la integridad y soberanía de nuestro territorio.

El presidente López Obrador señaló que no se permitirá la intervención de ningún Gobierno extranjero, mucho menos de fuerza armada alguna proveniente del exterior. Añadió que los políticos estadounidenses utilizan el tema del fentanilo con fines electorales, pero que no se trata de integrantes de la administración del presidente Biden, sino de políticos republicanos.

Destacó que, si no cambian de actitud, hará un llamado a no votar por ese instituto político, ya que no permitirá que se afecte la dignidad de México, país soberano e independiente.

Por lo pronto, debemos seguir insistiendo en que —como también lo ha reiterado el jefe del Estado mexicano— las respuestas a estas problemáticas son, sin duda, la cooperación y atención a las causas reales del consumo de drogas y de la violencia.

Estados Unidos debe hacer esfuerzos más importantes para atender las raíces del consumo del fentanilo y para combatir, por ejemplo, el tráfico ilícito de armas provenientes de su territorio, para que grupos criminales en México no puedan abastecerse de ellas.

Por su parte, nuestro Gobierno lucha intensamente contra las organizaciones delictivas y el tráfico de drogas. Las incautaciones de fentanilo en México aumentaron en un 1049 por ciento entre 2018 y marzo de 2023.

Además, entre diciembre de 2018 y junio de 2023 se decomisaron 7571 kilos de fentanilo, un 1323.1 por ciento más respecto a lo alcanzado en la anterior administración, en la que se decomisaron 532 kilos.

El Gobierno mexicano también incautó 293,839 kilos de metanfetamina, lo que representa un aumento del 203.5 por ciento en comparación con los 96,801 kilos decomisados en el sexenio anterior.

La cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate a las drogas no transita por la vía demagógica y electorera, sino por la ruta de la cooperación, el respeto a nuestras soberanías y, sobre todo, a nuestros pueblos.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X y Facebook: @RicardoMonrealA