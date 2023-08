Luis Donaldo Colosio fuerte aspirante de MC para 2024

A pesar de que Morena y la oposición ya están muy adelantados en su proceso para elegir candidato presidencial, en Movimiento Ciudadano siguen a la espera de los tiempos legales, es decir, en septiembre o noviembre para elegir a su abanderado. Uno de los más fuertes sigue siendo Luis Donaldo Colosio quien aseguró que en esos meses definirá si va o no en busca de la candidatura, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que tanto él como Samuel García podrían se competitivos en la eleccion presidencial. Lo cierto es que si el joven Colosio Riojas se decide podrá en serios apuros al Frente Amplio porque, le restaría votos a la coalición, lo que al final de cuentas beneficiará a Morena. Pero como en política nada está escrito, ya veremos qué pasa. No lo perderemos de vista.

CENSO DE DESAPARECIDOS ESTARÁ LISTO EN TRES MESES, ADELANTA AMLO

En los próximos tres meses México contará con un el censo de personas desaparecidas. Mismo que se está realizando en coordinación con gobiernos estatales, las fiscalías y los Servidores de la Nación. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador quien indicó que se decidió llevar a cabo este censo debido a que en este había personas que se reportaban desaparecidas, pero que afortunadamente están vivas y están con sus familiares y ya no se quitaban de la lista. “Se avanza bien (el censo), se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas porque se empezó a reportar que había personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que había desaparecido, se encontraba a la persona y ya no se quitaba de la lista, por eso nos llamó la atención que eran muchos, sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo, entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa y lo estamos haciendo y afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable de personas que estaban reportadas como desaparecidas. Vamos a dar a conocer los datos, pero está sucediendo eso”, argumentó.

EN 40 DÍAS DE RECORRIDOS POR EL PAÍS RICARDO MONREAL HA GASTADO MÁS DE 2 MILLONES DE PESOS

Congruente y transparete como siempre ha sido, Ricardo Monreal presentó su sexto informe sobre los gastos que ha realizado en la organización de las asambleas informativas, como aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación. En el reporte que compartió en redes sociales, el doctor detalló que del 19 de junio al 28 de julio de 2023 erogó dos millones 250 mil 930.11 pesos, durante los 40 días que lleva el proceso interno. Para templetes, sonidos, sillas, carpas y materiales de logística para la realización de sus asambleas informativas, Monreal destinó un millón 997 mil 286.57 pesos y en transporte 88 mil 338.72 pesos. En este lapso invirtió 37 mil 482.98 pesos en hospedaje; ocho mil 547.18 pesos para el pago de alimentos; 59 mil 335 pesos en vuelos; 20 mil 269 pesos en casetas; y 39 mil 670.66 pesos en gasolina. De acuerdo con la información, el doctor tiene un gasto promedio diario de 56 mil 273.25 pesos. De los cinco millones de pesos que la dirigencia nacional de Morena le destinó, hasta el momento ha utilizado 45.02 por ciento de los recursos.

XÓCHITL GÁLVEZ PIDE SE PONE A DISPOSICIÓN DE FGR PARA QUE LA INVESTIGUEN

Xóchitl Gálvez sigue avanzando en las preferencias según las encuestas y también sigue firme en no dejarse amerdentrar por la persecución en su contra. Y es que la senadora del PAN aplicó muy bien el dicho que afirma que el que “Nada debe, nada teme” y por eso presentó un documento en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se pone a disposición de las autoridades para que investiguen su actuación como servidora pública y empresaria ante las denununcias que han presentado en su contra algunos morenistas. Así responde la aspirante del Frente Amplio por México a las acusaciones en su contra que han realizado los morenistas que señalan que cuando fue delegada en Miguel Hidalgo cometió actos de corrupción en la entrega de permisos y contratos, y por supuesto enriquecimiento.

IGNACIO MIER LANZA RETO A LA OPOSICIÓN PARA APOYAR INCREMENTOS DEL 25 POR CIENTO A LOS PROGRAMAS SOCIALES

Bien hizo el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco visibilizar uno de los temas más sensibles para las mujeres como es la trata de personas y es que el legislador encabezó una marcha por varios municipios Puebla para hacer conciencia sobre esta situación. Importante, pues a decir de Mier Velasco el 20 por ciento del turismo internacional que llega a México es, básicamente, turismo sexual, y el 85 por cientos de las víctimas son mujeres que no pueden presentar denuncias de manera sencilla, pues es difícil configurar el delito ante la autoridad. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el legislador dijo que dicha práctica representa uno de los delitos menos visibilizados que representa un eslabón de la cadena de violencia en contra de las mujeres y adolescentes en la sociedad.

MARCELO EBRARD PRESENTA PROPUESTA EN MATERIA DE SALUD

Tal y como lo anunció Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial estuvo con médicos y especialistas, a quienes les presentó su programa "Salud para todos". El excanciller dijo que su meta será que el total de la población mexicana tenga acceso a los servicios de salud. También planteó digitalizar el sistema de salud y producir vacunas en el país. La estrategia del aspirante a la candidatura presidencial de Morena contempla cinco puntos, para lograr un México más sano: Cobertura universal. Se propone asistencia para en salud para todos, en especial a 37 millones que no cuentan con seguridad social. Prevención. Se plantea destinar más recursos para combatir enfermedades crónicas y la creación de nuevas clínicas. “Prevenir, detectar a tiempo y salvar vidas”, aseguró. Uso de tecnología. Ebrard proyecta el uso de la telemedicina para llegar a donde hoy no hay atención médica. También se recurrirán a nuevos tratamientos. Medicamento made in México. Otro de los ejes es que el país es que se produzcan medicinas y vacunas en territorio mexicano a fin de que no haya desbasto. Atención prioritaria. Atender con prioridad a adultos mayores, infancia, salud mental y reproductiva.

MARIO DELGADO NO SE DESCARTA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO EN EL 24

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró en entrevista para un medio nacional que no descarta buscar la candidatura para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El líder partidista dejó en claro que por ahora está concentrado en el proceso interno de Morena para elegir al aspirante que representará la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Este proceso concluirá en septiembre, por lo que Delgado Carrillo estará a tiempo para buscar la nominación. Detalló que el 15 de agosto se darán a conocer los nombres de las encuestadoras espejo que acompañarán a la que relice su partido para que el 28 de este mes se realice y se anuncie al ganado el próximo 6 de septiembre. Estaremos atentos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE FUERZAS ARMADAS ESTÁN LISTAS PARA RETIRARSE DE LOS MUNICIPIOS DONDE YA NO SE LES REQUIERA

Las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional están listas para retirarse de aquellos municipios donde ya no se requiera el apoyo de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, calificó de productiva la reunión que sostuvo ayer por la tarde la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública con el gabinete de Seguridad. Mencionó que a los senadores y diputados se les mostró la operatividad de la Marina y se les dio cuenta de los “miles de operativos” que esta secretaría ha realizado durante este sexenio en todos los municipios del país, particularmente, en aquellos más convulsos a consecuencia de violencia y la presencia del crimen organizado. El ex jefe de Gobierno, comentó que los titulares de Marina y de la Defensa Nacional, almirante José Rafael Ojeda Durán y general Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, les hicieron hincapié a los legisladores que en aquellos municipios donde ya no se requiera la presencia de la Fuerza Armada permanente, marinos y soldados están listos para retirarse. “Ellos nos reiteraron que están listos para que en aquellos municipios donde no se requiera el apoyo de la Fuerza Armada permanente se retiren de las tareas de seguridad pública”. Adelantó también que el gabinete de Seguridad se reunirá en breve con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para analizar la inseguridad y la violencia que se encuentran focalizadas en algunas regiones del país En esta reunión también estuvieron presentes Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.a. Estaremos atentos.

KENIA LÓPEZ RECHAZA QUE EL FRENTE ESTÉ TARDANDO EN ELEGIR EL MÉTODO PARA ELEGIR CANDIDATO A JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, rechazó que el Frente Amplio por México vaya tarde en el proceso para elegir a su candidato o candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que hay un acuerdo firmado entre el PAN, el PRI y el PRD, que establece que la metodología para elegir al representante del Frente a la jefatura de Gobierno la propone Acción Nacional. “Así que ojalá y el PRI y el PRD puedan acompañar las propuestas del PAN para delinear esta metodología en la Ciudad de México. Nosotros aceptamos que el PRI llevara mano en el estado México, hoy le toca al PRI y al PRD aceptar la metodología propuesta por el PAN de la Ciudad de México, porque estoy convencida que todas y todos queremos ganar la Ciudad de México para que por fin haya un gobierno honesto, un gobierno que dé resultados a los capitalinos, un gobierno que priorice la seguridad de las y los ciudadanos en esta capital. Ojalá nos podamos poner de acuerdo y podamos presentarle a la ciudadanía a la mejor o el mejor, porque claramente esta ciudad necesita un mejor gobierno”. Refrendó su intención de ser la candidata del Frente para competir por la jefatura de Gobierno en las elecciones de junio de 2024. “Yo he dicho, como quieran quiero, si es con encuestas, adelante; si es con primarias, adelante. El método que mi partido defina y que la oposición acuerde será sin lugar a dudas importante para mí y, a ese yo me acataré para participar en el momento legal oportuno”.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz