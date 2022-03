Lula en México 

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, el otrora presidente que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, visitó nuestro país. Durante su estancia se reunió con el presidente López Obrador; asistió a la Segunda Asamblea Ordinaria de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación; habló también con diputadas y diputados de los partidos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México; estuvo con las y los coordinadores de las fracciones parlamentarias de las diversas fuerzas políticas que componen el Senado de la República, así como con senadoras y senadores de MORENA en la Cámara Alta.

Lula da Silva manifestó que su visita a México era para “[…] aprender con ustedes cómo es posible que con mucha disposición y tenacidad cambie la historia de un país”.

No es casualidad lo que refiere el ex primer mandatario brasileño respecto al motivo de su visita a territorio nacional. Sin duda, México se ha convertido en uno de los referentes, si no es que el más importante, del progresismo latinoamericano. Así lo confirman las presencias de los expresidentes y presidentes Rafael Correa, Evo Morales, José Mujica, Pedro Castillo, Alberto Fernández, Miguel Díaz-Canel, entre otros. Ello sin descartar la visita, en 2019, de uno de los actuales candidatos a la presidencia de Francia, Jean-Luc Mélenchon, del movimiento Francia Insumisa, quien también señaló, en ese momento, que venía a aprender de la revolución ciudadana conducida por el presidente López Obrador.

El expresidente Lula, quien declaró durante su visita a México que se presentaría a la elección presidencial de su país en octubre de 2022, pudo intercambiar puntos de vista con diversos actores políticos respecto a múltiples temas, como la justicia social, la lucha contra el hambre, la hermandad latinoamericana, el rescate y la no privatización del sector eléctrico en México y Brasil, respectivamente, y la soberanía energética, entre otros.

Durante la reunión con los coordinadores de las fracciones parlamentarias que componen el Senado de la República, incluida la de MORENA, el expresidente Lula tuvo a bien destacar mi labor de conducir un Senado plural, desde mis responsabilidades como presidente de la Junta de Coordinación Política, ya que, indicó, “[…] hay que tener habilidad para convivir bien con todo el mundo, sin preguntar de qué partido es” […].

El exmandatario brasileño refirió que no era posible que todos los órganos multilaterales creados, como la ONU, siguieran iguales desde 1940; subrayó la necesidad de tener una buena relación con Estados Unidos, tanto para México como para Brasil, sin que esto impida establecer lo mismo con naciones como Cuba o Venezuela.

Por ello, destacó la importancia de contar con autonomía para ejercer la soberanía de nuestros países, en función de sus mejores intereses. Además, insistió en la conveniencia de una nueva gobernanza mundial y una mayor representatividad en los foros internacionales por parte de América Latina.

Asimismo, manifestó que no era posible que México y Brasil tuvieran hoy un flujo de comercio exterior de solamente 10 billones de dólares estadounidenses, cuando nuestro potencial debería de ser de 40 o 50 mil millones.

Por otra parte, durante la reunión con senadoras y senadores de MORENA, el expresidente Lula aseveró que las personas en situación de pobreza no son un problema, sino la solución, porque al darles empleo y seguridad social tendrán dinero para convertirse en consumidores, y así dinamizar la economía.

Manifestó que no se debe pensar que México puede arreglar solo sus problemas y desafíos; se requieren más alianzas y personas que entiendan qué se está haciendo.

En este contexto, la visita y las palabras del exmandatario brasileño a nuestro país son, sin duda, muestra de que México está cambiando para bien, de que vamos en el camino correcto, como él mismo indicó.

Nuestro país se posiciona, así, como el nuevo referente del progresismo latinoamericano, porque con mucha disposición y tenacidad se puede cambiar la historia de una nación.

