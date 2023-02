Madero es peatonal 

En 2010, como homenaje al Centenario de la Revolución Mexicana, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, peatonalizó la calle Madero, en el Centro Histórico. El proyecto fue todo un éxito, a su vez se alineó con tendencias internacionales a crear espacios para la movilidad sustentable, y permitió conformar uno de los principales ejes peatonales de la ciudad: del Monumento a la Revolución al Zócalo.

En realidad el eje podría seguir hasta el Palacio de San Lázaro. Entre 2015 y 2016 se renovó la calle Corregidora. Sin embargo, nunca se retiró al comercio informal de ese corredor, no se garantizó la seguridad de ese espacio y, lo más importante, tanto la Suprema Corte de Justicia como la Presidencia de la República han mantenido cercos a sus espacios, como parte de su polígono de protección. Ya sucedía en las presidencias de Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, que no vivían en Palacio Nacional, y esto se ha reforzado con el inquilino López Obrador, a lo que se ha sumado otra práctica.

Corregidora es el estacionamiento de altos funcionarios, quienes suben sus autos a la banqueta. La propia regenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha subido a su auto, montado en espacios peatonales, en plena infracción al Artículo 30 fracción I del Reglamento de Tránsito.

Me he referido a la Jefa de Gobierno como “regenta”, el término que se utilizaba hasta 1997 para el Jefe del Departamento del Distrito Federal. El último que ocupó el cargo fue Óscar Espinosa Villarreal, que había sido designado por el presidente Ernesto Zedillo. También fue el último gobernante de la ciudad que provenía del mismo grupo político del presidente, hasta 2018. En 21 años, la Ciudad de México fue gobernada por políticos emanados de partidos distintos al del Ejecutivo Federal.

Uno pensaría que contar con un presidente y un jefe de gobierno del mismo partido supondría ventajas para los capitalinos. Por ejemplo, flujo de recursos para solucionar los graves problemas de agua y transporte. Ha sido lo contrario, por eso la llamo regenta. Claudia Sheinbaum ha sido muy obediente con el presidente López Obrador. Ella lo considera afinidad ideológica, que no niego que exista, el problema es cuando la jefa de gobierno no se atreve a anteponer el interés de sus gobernantes para no contradecir a quien efectivamente es su jefe.

Hay muchas acciones de la Jefa de Gobierno que la hacen ver como subordinada al presidente, pero basta retomar el tema de este artículo para exponer uno de los más evidentes y grotescos: el pasado 9 de febrero, el presidente decidió montar un vehículo militar y circular por la calle peatonal Madero, para reconocer la “lealtad” del mismo ejército que ha participado en innumerables violaciones a los derechos humanos de civiles, incluida la matanza de 1968 y probablemente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El homenaje, irrelevante para quienes no profesamos la religión castrense, se pudo haber realizado en cualquier espacio, pero Andrés Manuel López Obrador debía tomarse la foto con los militares a bordo de un vehículo verde olivo, como Pinochet y otros dictadores. La regenta calló. No se atrevió a decir, No presidente, allí no se puede, Madero es peatonal.