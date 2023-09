Los versos de esta letrilla satírica escrita por el famoso Francisco de Quevedo y Villegas han cruzado a lo largo de cuatro centurias y sigue plenamente en vigor. No hay nada, salvo la muerte, que no se pueda adquirir con el amante amarillo.

Madre, yo al oro me humillo / él es mi amante y mi amado / pues de puro enamorado / anda contino amarillo / que, pues doblón o sencillo / hace todo cuanto quiero / poderoso caballero/es don Dinero.

Ahora bien, el dinero mal habido produce ese mal que sí es una pandemia, la corrupción. La corrupción es el mal de la sociedad que descompone todo lo que alcanza. No tiene límites ni medida, no se detiene ante nada. De hecho, no se detendrá. ¿Quién va a parar esta condición humana? ¿Se terminará cuando el último cierre la puerta? ¿O quedará alguien para sembrar otra vez la semilla?

Es galán y es como un oro / tiene quebrado el color / persona de gran valor / tan cristiano como moro / pues da y quita el decoro / y quebranta cualquier fuero / poderoso caballero es don Dinero.

Sin embargo, y según hemos visto, la corrupción no solo se produce con dinero de por medio, sino con acciones atrabiliarias para beneficiar a grupos políticos, a entes, a organizaciones sociales y a individuos. A veces se le llama Tráfico de Influencias; en otras es Abuso de Autoridad o Ejercicio Indebido de Funciones. Así se quebrantan fueros, como dijera Quevedo, y en este país, mi país, lamentablemente un fuero lo es todo. Y me refiero al fuero definido por la Real Academia Española como un privilegio o prerrogativa que se le reconoce sólo a algunas personas, especialmente por el desempeño de su labor. También es un beneficio del que gozan ciertos servidores públicos para resguardarlos de acusaciones.

Hoy que se están pagando lustros de ingobernabilidad, hoy que se utilizó la crisis viral hasta que ya no dio para más, hoy que se siembran desconfianza y dudas, hoy que se usa la lucha contra la delincuencia organizada como estandarte gubernamental, ya no sabemos qué actitud guardar, ya no sabemos cuál es nuestro camino.

Por importar en los tratos / y dar tan buenos consejos / en las casas de los viejos / gatos le guardan de gatos / y pues él rompe recatos / y ablanda al juez más severo / poderoso caballero es don Dinero.

Hoy debe preocuparnos que seamos capaces de darnos cuenta que el otro tiene derecho a creer y pensar como quiera, sin etiquetar a la persona con comentarios como: “se entiende que es de izquierda” o sino por el contrario con alusiones como “bueno es que a estos capitalistas de derecha no les importa el pueblo”. Debe preocuparnos que las autoridades ministeriales y judiciales no se ablanden ante el brillo del oro.

Lo que sí debe importarnos a todos es la rápida e inmediata solución de nuestra vida en sociedad. Es imperativo que las autoridades apliquen sus mejores estrategias para combatir a la organizada delincuencia. Hay infinidad de asociaciones civiles, comités, comisiones, barras, grupos vecinales, etc., que se la pasan acicateando al pueblo contra el gobernante; y después se acercan a las autoridades para “venderles” la solución de todos los problemas. Todo ello lo hacen para lucrar, y para proyectar sus deslucidas agrupaciones en un cielo nebuloso y oscuro.

Al Gobierno no deben temblarle las rodillas para enfrentar las realidades.





