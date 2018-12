Mal término de año

El término del año ha sido marcado por el inicio del gobierno de López Obrador y los matices que ha tomado a partir de las reformas para darle forma a su gobierno, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los constantes ataques que le ha hecho al Poder Judicial y a los órganos constitucionales autónomos.

En primer lugar, el presupuesto propuesto no cumplió ni cercanamente con lo que se comprometió en campaña y por lo que votaron los ciudadanos; no hay reducción a las gasolinas, no hay inversión o promoción a la generación de empleos. Lo que sí hay es una reducción al gasto en las universidades públicas como la UNAM y el IPN, con lo que se agrede directamente a la educación, a la investigación, a la cultura y al deporte.

El crecimiento económico propuesto no supera ni al logrado por Peña Nieto y es muy preocupante que se siga manteniendo el nivel deuda neta, que alcanzará el 45.3% del PIB; casi 11 billones de pesos. Con esto, el costo financiero de la deuda pública 2019 será de 749 mil 074 mdp, superior en 11.4% real respecto al 2018. Es decir, pagaremos un monto de 77 mil mdp más respecto al año anterior.

En segundo lugar, terminamos el año con un nuevo modelo de gobierno que bien se podría definir como centralista y hegemónico. Las funciones que absorbió la presidencia de la República con el control de las delegaciones en los estados y del total del presupuesto de comunicación (que además aumentó significativamente), el crecimiento de las funciones de la Secretaría de Hacienda con el control de todas las licitaciones, compras y contrataciones, y el poder sin precedentes, que se le dio a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sientan todas las bases necesarias para que se vuelva a centralizar el gobierno, como en el siglo pasado, y para que México se vuelva a convertir en “el país de uno”.

La estructura construida para el gobierno de López Obrador no responde a prácticas democrática sino al “mayoriteo” legislativo sin razones ni argumentos.

En tercer lugar, y lo más peligroso de todo, son los constantes ataques que ha hecho el Presidente, junto con su equipo más cercano a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Electoral y varias de las instituciones autónomas.

El ataque constante a cualquier contrapeso posible es precisamente lo marca el inicio de los gobiernos autoritarios. Una suspensión de una ley mal hecha llevó a López Obrador a desacreditar a la Corte, la ratificación del triunfo del PAN y su alianza en Puebla lo llevó a desacreditar al Tribunal Electoral y a actuar como dirigente de su partido y no como Presidente, sus acuerdos en campaña lo llevaron a proponer el cierre por completo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pilar autónomo del sistema educativo, y luego, ¿qué o quién va a seguir?

El año que está por iniciar debe de encontrarnos a todos aquellos que estemos dispuestos a defender las libertades, los derechos y los contrapesos democráticos. La amenaza es más que evidente y Acción Nacional está listo para poner su parte, sus votos y su fuerza en la defensa de México.

Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y un inicio de 2019 lleno de metas y proyectos.

Presidente Nacional del CEN del PAN

@MarkoCortes