Mañana miércoles cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo

Puntera en las encuestas la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum, se alista para cerrar su campaña, mañana miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México. Se espera que desde muy temprano los miles de simpatizantes morenistas inunden las calles y los alrededores de la icónica plaza. Ya en la recta final de la contienda, Sheinbaum cerró sus actividades proselitistas en Tabasco y este martes lo hará en Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco.

ANA LILIA RIVERAY JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ LIMA SUBEN EN PREFERENCIAS ELECTORALES

Ana Lilia Rivera, candidata de Morena al Senado, está muy contenta porque su esfuerzo en sus actividades proselitistas ya están rindiendo frutos. La legisladora de Tlaxcala destacó que ella y su compañero de fórmula José Antonio Cruz Álvarez Lima “arrancaron” con 44 puntos de aceptación en el estado, pero poco a poco han ido “jalando” con la población y han avanzado 11 puntos, que los coloca con 56 puntos en las encuestas. Señaló que Tlaxcala será uno de los estados que ratificarán ampliamente su confianza en el proyecto de Morena, y esto se reflejará también hacia los senadores y Claudia Sheinbaum, pues siete de cada 10 votos serán para la candidata de Morena a la Presidencia. Al cuestionarle por las principales propuestas para trabajar desde el Senado, en caso de ganar la elección, indicó que son 20 reformas a la Constitución, pues se trata de lograr más derechos sociales y reconocer a los jóvenes el derecho a la capacitación laboral.

MANLIO FABIO BELTRONES SUMA A MILITANTES DE MC A SU PROYECTO

En la recta final de las campañas el candidato al Senado del PRI, PAN y PRD,Manlio Fabio Beltrones sigue demostrando su liderazgo y sumando a más a su proyecto. En esta ocasión el político sonorense recibió el apoyo de más 300 destacados liderazgos de Movimiento Ciudadano. “No es la hora de pensar en los colores, es la hora de pensar en las causas de Nogales, agua potable, orden, seguridad en las casas, en las colonias, en las calles”, señaló Beltrones Rivera ante liderazgos y militantes, hombres y mujeres de MC en esta frontera. Sin duda Manlio Fabio Beltrones llegará al Senado con mucha fuerza y legitimidad pues recordemos que además de MC también recibió el respaldo del PT en esa entidad.

CATY MONREAL SE REÚNE CON DOLORES PADIERNA, ACUERDAN TRABAJAR POR LA UNIDAD

Para garantizar la unidad en su partido y en su demarcación, Caty Monreal, candidata de Morena, PVEM y PT a la alcaldía Cuauhtémoc y Dolores Padierna, candidata a diputada federal charlaron ayer en el Club de Periodistas en el Centro Histórico. Ambas coincidieron en trabajar por la unidad y la reconciliación en el partido y por el bienestar de los habitantes de la demarcación, así como de toda la Ciudad de México. Ya en sus eventos masivos, ante cientos de vecinos la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia aseguró que en su gobierno no se permitirán construcciones ilegales ni desplazamiento indiscriminado de los vecinos. Adelantó que no permitirá que se hagan construcciones fuera de la ley en la Cuauhtémoc y en especial, no se tolerará que se construyan más de los niveles permitidos por ley. Pero en especial, no vamos a dejar entrar aquí a los de los Cárteles Inmobiliarios. Resaltó que una de sus prioridades será cuidar que no se desplace a los habitantes de las colonias donde han aumentado los precios de las rentas.

REFRENDAN APOYO A ERNESTO GÁNDARA POR ACCIONES EN SU GESTIÓN

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou, candidato a diputado federal por el quinto distrito del PAN, PRI y PRD se reunió con la Unión de Usuarios quienes reconocieron las acciones que llevó a cabo durante su gestión como alcalde de Hermosillo, como la tarifa social en la cuota del agua y la cuota por alumbrado público. Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios, en un encuentro con candidatos locales y federales de la Coalición Fuerza y Corazón por México reconoció al hoy aspirante a Diputado Federal como quien inició ese programa de apoyo a las clases más vulnerables.Cabe recordar que la tarifa social, que consistía en que a personas en condiciones socioeconómicas adversas no se les cobre el agua en consumos de hasta determinados metros cúbicos, ni el DAP (derecho de alumbrado público), que fue una respuesta de Ernesto Gándara, en ese entonces Presidente Municipal, a la necesidad de esas familias de un apoyo por parte de sus autoridades. Gándara Camou, por su parte, recordó con agrado esos momentos, y destacó el trabajo en equipo en ese entonces realizó con la Unión de Usuarios. “Y como Diputado Federal, voy a seguir trabajando con ustedes, cuenten conmigo como un aliado a los hermosillenses”, adelantó.

RICARDO MONREAL, EN ZACATECAS LLAMA A VOTAR POR LOS CANDIDATOS DE MORENA

El senador Ricardo Monreal Ávila sigue muy activo apoyando a los candidatos de Morena y en su tierra natal, Zacatecas, llamó a apoyar a la 4T y a su candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para asegurar el desarrollo y la continuidad de la transformación del país. Reconoció el trabajo del mandatario estatal David Monreal Ávila, quien, pese a recibir una administración endeudada, estabilizó las finanzas públicas y mejoró la seguridad. “Desde que llegó al gobierno no ha adquirido un solo peso de préstamo. Ha saneado las finanzas y actúa con responsabilidad”, expuso. Destacó la candidatura a la Cámara Alta de su hermano menor Saúl, de quien afirmó que tiene principios y valores, y nunca va a traicionar a su gente. No lo

ALFONSO RAMÍREZ LLAMA A NO PERMITIR IRREGULARIDADES EN ELECCIÓN

Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del equipo de coordinación de sectores sociales de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en el triunfo de su movimiento y de su candidata al asegurar que este 2 de junio, inicia un nuevo capítulo en la historia de México. El expresidente nacional de Morena invito a los mexicanos a votar para hacer realidad el segundo piso de la transformación. Además, invitó a que en esta contienda, no permitamos irregularidades como la compra de votos, extorsión e intimidaciones.

ESTE MARTES MIGUEL ÁNGEL MANCERA REALIZA CIERRE DE CAMPAÑA EN ZACATENCO

Este martes Miguel Ángel Mancera, candidato a la diputación federal por el Distrito 7 en la alcaldía Gustavo A. Madero se alista para su cierre de campaña. La cita es en el Salón Alvi, ubicado en Avenida Instituto Politécnico Nacional, 2523 en la colonia San Pedro Zacatenco. No cabe duda que el legislador compagina muy bien sus actividades legislativas, proselitistas y hasta se da tiempo de defender en lo que cree. Para muestra basta mencionar que hace unos días presentó la segunda edición del libro "Gobierno de Coalición en México". En el evento, Mancera, explicó que este modelo de representación garantiza un futuro para México, acordado entre todas y todos, gracias a una agenda incluyente donde se establecen obligaciones por escrito que deben ser supervisadas por el Senado para su pleno cumplimiento.

ALEJANDRA DEL MORAL RENUNCIA AL PRI Y APOYA A CLAUDIA SHEINBAUM

La ex candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció a su partido para apoyar a la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo. Fue la propia Sheinbaum quien confirmó la alianza política con la ex legisladora del PRI, al señalar que tienen “más coincidencias que diferencias” con Alejandra del Moral, por lo que le dio la bienvenida a su campaña. Dicen los especialistas que en caso de ganar la presidencia, la ex jefa de gobierno integrará a la mexiquense a su gabinete. No la perderemos de vista.

