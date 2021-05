Mancera, el gran ausente

Por Omar Navarro García

El jueves 6 de mayo se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Permanente y, como era de esperarse, el tema sobre el cual giró la sesión fue el lamentable accidente de la Línea 12 del Metro.

Se presentaron diversos puntos de acuerdo con el fin de exhortar a las autoridades para que las investigaciones se realicen con total transparencia, y de este modo obtener la tan ansiada justicia para las víctimas. La primera de ellas fue de la diputada Ángeles Huerta de Morena, quien propuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) coordinara un Grupo Técnico de Expertos Internacionales a efecto de realizar una auditoría técnica independiente. Mientras que por parte del PAN se propuso la creación de una Comisión Legislativa y que el caso fuera investigado por la Fiscalía General de la República, propuestas que fueron turnadas a la Primera Comisión para que armonice y conjunte las mejores ideas.

Sin embargo, el gran ausente fue el senador Miguel Ángel Mancera.

Hasta el pasado jueves, el Grupo Parlamentario del PRD tenía cuatro integrantes, no obstante, la senadora de Acción Nacional Xóchitl Gálvez se pasó a la bancada del PRD, con el propósito de que el senador Mancera pudiera tener un espacio en la Comisión Permanente. Una estrategia de la oposición para que Morena y sus aliados no tuvieran mayoría calificada y no pudiera convocarse a un periodo extraordinario de sesiones.

Lo que ya no se entiende es por qué si la senadora Xóchitl Gálvez hizo su cambio a la bancada del PRD en la Comisión Permanente, aparece como representante de Acción Nacional.

Estrategias aparte, lo inaudito es que el único integrante de la Comisión Permanente que tenía más conocimiento de la Línea 12 del Metro que todos los presentes, no acudiera a la sesión.

Fue durante su administración que se suspendió el servicio de la línea dorada por veinte meses; y sólo después de una exhaustiva investigación de las causas, las empresas francesas Systra y Triacaud Societé Organisé, que él mismo contrató, determinaron que las fallas se debieron a la falta de mantenimiento.

En noviembre de 2015 se reabrieron todas las estaciones de la Línea 12. En el evento, el entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Macera manifestó: “Va a garantía de que esta línea no vuelva a ser cerrada como tuvo que ser cerrada, […]”.

Durante su administración y derivado de los sismos de 2017, la Línea 12 fue objeto de otra intervención, y en 2018 el director del Metro, Jorge Gaviño, también señaló que los trabajos realizados dejaban una obra sobrada en seguridad.

Con todos esos antecedentes, es inexplicable la ausencia del senador Mancera en la sesión de la Comisión Permanente.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llegó en unas horas al lugar de los hechos y a la mañana siguiente ofreció una conferencia de prensa, en la cual anunció que se realizarán peritajes internacionales; y el canciller Marcelo Ebrard de inmediato manifestó estar a disposición de las autoridades. Pero el senador Mancera, ni siquiera por agradecimiento a todos los movimientos que se hicieron para que él tuviera un lugar en la Comisión Permanente, se dignó a presentarse, situación que genera muchas dudas, totalmente innecesarias.

