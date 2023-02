Manuel Clouthier invitado a participar en la Plataforma Electoral del PAN 2024-2030

Tuvimos la oportunidad de coversar en nuestro espacio radiofónico con Manuel Clouthier Carrillo quien trató diversos temas, entre ellos, su posible regreso a la política luego de las especulaciones que generó su presencia en el PAN. Y es que al cuestionarle si tenía interés de participar como candidato en alguno de los puestos que estarán en juego en el 2024, incluída la presidencia de la república, Manuel como hombre congruente que es, aseguró que en este momento “está retirado de la política electoral” y dejó en claro que no está interesado en ningún cargo, aunque aún hay tiempo y pienso que las circunstancias pueden hacerlo cambiar de opinión, dado que Marko Cortés insiste en que se sume al proyecto de Acción Nacional. En este sentido, aclaró que así como fue a impartir una plática a las instalaciones del blanquiazul podría hacer lo mismo en el PRD, Destacó que lo importante es que los partidos políticos deben hacer un ejercicio de autocrítica para analizar qué hicieron mal, pues en una democracia, dijo, quien se equivoca pierde. “El problema es que hoy no se están reconociendo los errores y mientras no haya esa reflexión y yo he sido muy duro y crítico de los errores que se cometieron por parte de los partidos de oposición y mientras eso no se haga no serán una verdadera opción. Por ejemplo, dijo, el Partido Acción Nacional fue 12 años gobierno federal y en ese tiempo no se atrevió a emprender una verdadera cruzada contra la corrupción. Reveló que en este partido lo han invitado a participar en la elaboración de una plataforma electoral y en el programa de gobierno 2024-2030, ese es el primer punto que ha puesto sobre la mesa. “No puede haber un verdadero cambio de rumbo, sin una cruzada contra la corrupación”, señaló. Además se pronunció porque haya más transparencia en las acciones de gobierno. Manuel Clouthier añadió que como sociedad debemos de participar en la definición de nuestro futuro y en la construcción del mismo. Por eso urge que los mexicanos lleguemos a acuerdos para saber a dónde queremos ir como país y no una sola persona como sucede actualmente. Cabe recordar que Clouthier fue diputado federal en la LXI Legislatura (2009-2012), misma en la que participó como secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante de las Comisiones de Educación, Especial de la Familia y Seguimiento a agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Contendió como candidato a diputado federal en el 2015, convirtiéndose en el primer candidato independiente en ganar una diputación federal, al obtener el 42.3% de los votos. Al referirse a los problemas nacionales, Clouthier Carrillo lamentó la falta de apoyos para los productores del campo, a pesar del impulso de los programas sociales por parte del gobierno federal pues destacó que la guerra entre Ucrania y Rusia ha encarecido el precio de los granos lo que genera que el precio en los productos alimentarios como la carne o el huevo se hayan elevado. No lo perderemos de vista.

SENADORES DEL PT PIDEN QUE SE REVISEN CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Quienes han estado muy activos en sus trabajos legislativos son las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso y Martha Márquez, así como el senador Joel Padilla quienes hicieron un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a acelerar los trabajos para legitimar, mediante revisión, los contratos colectivos de trabajo a fin de que se cuenten con el mayor número de ellos antes de mayo de 2023. Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordaron que como parte de las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, los contratos colectivos de trabajo deben ser revisados al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor del decreto. Geovanna Bañuelos informó que al 21 de enero del presente año, solamente se han legitimado 12 mil 641 contratos colectivos, es decir, sólo el 9% de los 139 mil vigentes. “Lo anterior representa que, a escasos meses de la entrada en vigor del Decreto, se estima que sólo 13% de los contratos colectivos serán avalados por los trabajadores; es decir, entre 16 mil y 18 mil”, mencionó. La mayoría de los Contratos Colectivos de Trabajo legitimados se concentra en las siguientes ramas industriales: comercio 3 mil 33; sector alimentación mil 137; sector turismo 857; automotriz y autopartes 841; manufacturas 789; prestación de servicios 574 y química farmacéutica 360. En contraste, las industrias que menos están legitimando son la tabacalera y cinematografía. Ya veremos.

RICARDO MONREAL: NO SOY ILUSO OPTIMISTA

Ricardo Monreal, sigue firme en sus aspiraciones presidenciales pero como hombre congruente aseguró que en sus aspiraciones por la candidatura presidencial de Morena no es “ni iluso optimista, ni preocupado extremista” y reiteró su llamado a mantener la unidad, dejar atrás las divisiones y caminar hacia la reconciliación social. En un texto publicado en sus redes sociales, titulado “Sí se puede”, el político de Zacatecas aseguró que "el trabajo todo lo vence. Todo es posible, nada es irrealizable". Refirió que “la carrera apenas inicia y aunque sea difícil, los ideales que compartimos, la energía popular, la honestidad y nuestros anhelos serán los alicientes que nos permitirán alcanzar a quienes de manera desigual lograron adelantarse”.Reitero que los ideales por los que vivimos -y moriríamos- “nos permiten seguir avanzando en nuestra lucha por construir un país más justo, sin importar las dificultades, calumnias, preferencias y los favoritismos”.“No soy un iluso optimista, pero tampoco un preocupado extremista. Sé que el trabajo todo lo vence. El inicio de este peregrinar, que tuvo lugar el pasado sábado en Zacatecas, me confirma y me hace recordar que sí se puede”, señaló.. Veremos.

IGNACIO MIER PIDE TENER CONFIANZA AL COMITÉ EVALUADOR

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, salió al paso de las criticas y especulaciones respecto a la conformación del Comité Tecnico Evaluador de los nuevos consejeros del INE pues en este hay tres integrantes allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, el legislador poblano pidió un voto de confianza para dicho Comité que se encargará de llevar a cabo el proceso para elegir a los cuatro consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) además del nuevo Presidente o Presidenta de este organismo. Recordemos que el Comité está conformado por María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayllón, Ernesto Isunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper Favila. Estaremos atentos

MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE PROHIBIR ARMAS HECHAS CON TECNOLOGÍA 3D

Miguel Ángel Mancera Mancera Espinosa se mantiene muy activo recorriendo el país y ahora desde Playa del Carmen en Quintana Roo reconoció que él y Silvano Aureoles exgobernador de Michoacán representan las cartas fuertes del Sol Azteca para competir por la candidatura presidencial de la Coalición Va por México. Por lo pronto el coordiandor del PRD en el Senado se mantiene activo en sus tareas legislativas y es sin duda, uno de los senadores más productivos porque de manera constante presenta iniciativas innovadoras como la que ya se analiza en las comisiones de la Cámara alta para prohibir el uso, comercialización y distribución de armas hechas con tecnología 3D pues a decir del legislador este tipo de armamento es el más peligroso porque no hay manera de rastrearlos.

SILVANO AUREOLES ENCABEZA CARAVANA EN MICHOACÁN CONTRA EL PLAN B

Ciudadanos y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acompañaron a Silvano Aureoles en el arranque de la Caravana “Por Amor a México”, cuyas causas son levantar la voz para defender la democracia, la libertad de expresión y al INE, demandar un alto a la persecución política y en contra del autoritarismo y el Plan B. El lider nacional del partido, Jesús Zambrano, mandó un mensaje de apoyo y solidaridad con el movimiento. La caravana pasará por varios municipios michoacanos; además de localidades en el Estado de México a lo largo de toda la semana, hasta llegar a la gran concentración del próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Durante el recorrido se irán realizando paradas en las plazas y jardines principales donde el propio Silvano Aureoles dará un mensaje sobre la importancia de defender la democracia del país. Pero no sólo los michoacanos empezaron a movilizarse pues la cruzada Por Amor a México, también ya arrancó en los estados de: Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Coahuila y la Ciudad de México. No los perderemos de vista.

VICTOR FUENTES PIDE CAMPAÑAS DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes sigue muy activo en su labor legislativa y a fin de detectar de manera oportuna el cáncer infantil, el senador panista hizo un llamado a la Secretaría de Salud federal para emitir reglamentos y elaborar guías de atención para el correcto funcionamiento de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Fuentes señaló que esto 'es de suma importancia' debido a que cifras oficiales indican que cada año se diagnostican alrededor de 7 mil nuevos casos de cáncer infantil en el país y fallecen, en promedio, 2 mil 300 menores de edad. Fuentes explicó además que entre los principales tipos de cáncer que afectan a los menores de edad están la leucemia, el tumor maligno de las meninges, del encéfalo e hígado.

EL PAS CON HÉCTOR MELESIO CUÉN REFUERZA ESTRUCTURA RUMBO AL 2024, RINDEN PROTESTA 146 SUBCOMITÉS EN CULIACÁN CON EL SLOGAN “QUE SIGA LOPEZ”

El líder y fundador del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, es un activo valioso del movimiento en favor de Adán Augusto López Hernández para la candidatura de Morena rumbo al 2024 y por ello atestiguó la toma de protesta de mil 752 integrantes de 146 subcomités en el municipio de Culiacán. “Culiacán posee el 32 por ciento de la lista nominal por lo que juega un papel importante”, resaltó Cuén Ojeda quien destacó que en el PAS se está trabajando para consolidar la estructura, de Norte a Sur. “Queremos competir fuerte, estamos contentos y agusto, queremos que las cosas cambien y sean mejores, menos violencia y más oportunidades para los jóvenes, tenemos que trabajar en la integración familiar, que se invierta en educación, salud, cultura, deporte, más crecimiento económico y productividad”, afirmó. El también coordinador estatal del movimiento “sigue López” en Sinaloa, aseguró que se le designó esta responsabilidad no por obra de la casualidad, sino por el trabajo constante. La toma de protesta de los integrantes de los 146 subcomités, estuvo a cargo del presidente del comité ejecutivo estatal del Partido Sinaloense, Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien resaltó la importancia de lo que significan más de 1033 secciones electorales, mismas que estarán reforzando la estructura pasista en Culiacán para el 2024. Por su parte, Gerardo Valencia Guerrero, reiteró que el trabajo político tiene que ser a favor de los sinaloenses. En el evento estuvieron presentes la diputada Viridiana Camacho, el diputado Gene Bojórquez, la regidora Rosario Valdez, el presidente de la CCI Francisco Meza, así como miembros del CEE del PAS.

ENRIQUE GALINDO AGRADECE A MARCELO EBRARD GESTIONES EN FAVOR DE SAN LUIS POTOSÍ

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, estuvo muy activo no sólo recorriendo diversas colonias de su municipio sino también se reunió con Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Esto durante la sexta Reunión de Ciudades Capitales de México, en la que estuvieron presentes los ediles de más de 20 municipios capitales del país. En este foro los ediles abordaron temas como los Retos Globales del Desarrollo Económico Municipal y su Impacto Social. Pero Galindo Ceballos agradeció la intervención de Marcelo Ebrard para la instalación de la nueva planta de BMW en San Luis Potosí. También expuso que la ciudad ha sido sede de producciones cinematográficas por su arquitectura y posición geográfica. No lo perderemos de vista.





