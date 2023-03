Maquillaje o realidad 

En teoría, la seguridad pública está mejorando en la Ciudad de México. La referencia son los delitos de alto impacto. Por ejemplo, en enero la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reportó una disminución del 46% comparando 2022 con 2019. La percepción de seguridad, por su parte, se ha incrementado de manera vertiginosa, acogiendo al 40% de los ciudadanos. Repito, en teoría.

En fechas recientes, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha estado reuniéndose con vecinos de distintas colonias y alcaldías, para presentar sus avances en materia de seguridad, escuchar algunas de sus preocupaciones, tomarse fotos, y, “como que no me doy cuenta” escuchar que lo quieren como jefe de gobierno.

Es innegable que García Harfuch tiene detalles que lo distancian de otros funcionarios de la administración de Sheinbaum. De entrada, la ausencia de la soberbia que caracteriza a la mayoría de ellos.

Él dice que no aspira a ser candidato a Jefe de Gobierno, es inverosímil, porque siempre tiene la pose precisa para difundir en redes, sus giras por las colonias no son otra cosa que una sutil precampaña. Pero … ¿realmente está mejorando la seguridad o sólo están controlando cifras y comunicación? Tres hechos en tres días me bastaron para dudarlo.

Primero. El sábado pasado fui al centro a tomar fotos. Caminé por Santa María la Redonda, Garibaldi, Lagunilla, Santo Domingo, Mixcalco. No es algo distinto a lo que haya hecho en otras ocasiones. Algo sí lo fue, en la Plaza de Santo Domingo, tras hacer una toma de los portales, dos chicos me hicieron señales que interpreté como la oferta de servicios de impresión. Uno de ellos me siguió y finalmente me “pidió” borrar la foto que había tomado. La actitud fue amenazante.

Una de las plazas más turísticas del centro, la sede de la Universidad Yasmín Esquivel, tiene halcones de la mafia, cuidando no sé qué tantas actividades.

Si a unos pasos de la Jefatura de Gobierno, un tipo fortachón se puede acercar a un ciudadano a amedrentarlo por tomar fotos de un espacio público representativo del Centro Histórico ¿Qué nos garantiza que en esa zona los restaurantes no tengan que pagar derecho de piso? ¿Quién me asegura que el personaje que refiero no trabaja para la Unión Tepito o alguna otra organización criminal? O peor aún ¿No será que la inseguridad y el control de las mafias crece conforme nos alejamos de las oficinas de Sheinbaum?

Segundo. Justo horas después de ese incidente, una colaboradora me llamó para contarme que cinco personas entraron a robar a su casa en Iztapalapa y que estuvo a punto de ser asesinada por los asaltantes. Este terrible hecho confirma mi preocupación. Si frente a la oficina de Sheinbaum el control lo tiene la mafia, nada nos garantiza la seguridad fuera del Centro Histórico.

Tercero. Este lunes, mientras esperaba el trolebús en el Eje Central, vi a un vehículo sin placas, sin rótulos, conducir con estrobos y sirena encendida en el carril de contraflujo. ¿Por qué no hay capacidad de reacción frente a esos hechos? ¿Son ladrones, son militares, son los que me hicieron borrar la foto o por qué los ciudadanos estamos expuestos a esto?

No tengo respuesta, sólo puedo decir que temo maquillaje de cifras pues los hechos no son congruentes con las cifras optimistas.