Maquillan cifras de muertos por violencia y Covid-19

Por temor o ignorancia, los gobernantes no hacen cumplir la Constitución Política que debe regir la vida del país. Sin embargo, los funcionarios presentan como grandes logros pequeños avances, que no significan nada. No lo hacen por mala fe, sino simplemente porque creen en su trabajo.

Muchos de los grandes aciertos que han publicitado los integrantes del gabinete, no son más que aproximaciones a lo que en realidad logran. No es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno y eso ya lo han podido constatar los integrantes de la cúpula del poder de Morena.

La ciudadanía busca funcionarios que no titubeen, que sean firmes en sus decisiones y proyectos.

Empero, todo eso se disminuye con la realidad. Si el Presidente de la República pide amor y paz para todos, incluidos narcotraficantes y asesinos, es porque cree en ello y los facinerosos no dejarán de serlo con estas recomendaciones, verán a un jefe de la nación que les permite continuar delinquiendo.

Allá por el año de 1969, durante una reunión que tuve con el General Marcelino García Barragán, entonces Secretario de la Defensa Nacional, le pregunté qué debía hacer el gobierno para evitar el desorden y que cada quien hiciera lo que diera la gana.

Ante mi pregunta, el general se acomodó en su asiento y, muy serio, me respondió:

“Lo malo de los políticos es que no saben que al final de la Constitución hay dos páginas en blanco.”

Sorprendido, le pregunté:

“¡Dos páginas en blanco! ¿Con qué objeto? Esa es una perogrullada”

El General me respondió que en esas hojas vacías, en una debía poner los huevos el Presidente y en la otra el titular de la Sedena, que así se gobernaba.

EL PRESIDENTE FUE ELECTO PARA DECIDIR

Los tiempos de la imposición y el autoritarismo ya pasaron. Ahora, se han topado con una preocupación que agobia al Presidente Andrés Manuel López Obrador. No quiere pasar a la historia como un dictador, sino como alguien respetuoso de las leyes y que en repetidas ocasiones habla de la moral y los principios, que tanto hacen falta a la sociedad mexicana del siglo XXI.

AMLO no debe de justificarse constantemente ante el pueblo, porque fue llevado al puesto que ocupa por los electores que lo apoyaron y si lo hace bajo ese argumento, no tiene de qué preocuparse, sus decisiones serán aprobados por quienes lo eligieron.

Los triunfos pírricos del gobierno pueden compararse con el recuento que hicieron de los homicidios cometidos durante el mes de julio, cuando se contabilizaron 81 homicidios diarios.

Ante esa cifra, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio una respuesta tibia y trató de explicar simplemente que el aumento en los homicidios dolosos se centró en Guanajuato y que todo se debió a los operativos que concluyeron con la detención de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del cártel de Santa Rosa que opera en ese estado y se dedica al robo de combustible, conocido como “huachicoleo”, delito que desde que inició el gobierno de López Orador, se ha dedicado a erradicarlo, aunque con poco éxito.

Un dato que llama la atención es que en julio pasado, cuando seguía el aislamiento se registró la cifra más alta de feminicidios con 101 asesinatos de mujeres. De aplicarse la ley, como lo hacía el General García Barragán, la mayoría de estos delitos ya se ubicarían en un solo dígito, porque con los delincuentes no se puede ser amoroso ni pacificador, sino simplemente de aplicarse la mano dura para quien viola la ley y no respeta la Constitución Política.

LA PANDEMIA EN MÉXICO ESTÁ SUBESTIMADA

Un caso similar de esos pequeños avances como si de grandes logros se tratara, es el manejo de cifras de enfermos de coronavirus. Por ese desorden que todas las noches presenta de las cuentas (con las que tratan de engañar al pueblo), el subsecretario de Salud Hugo López Gatell advirtió que el número de casos sospechosos aumentará los próximos días, porque a partir del martes se sumaron nuevos síntomas (la pérdida del olfato, el gusto y la diarrea, entre otros), que deberán ser atendidos como posibles enfermos de covid 19.

Tuvo que ser la Organización Mundial de la Salud la que exhibió que la escala de la pandemia de coronavirus en México está subestimada por el gobierno, ya que no se realizan suficientes pruebas para diagnosticar nuevos casos. López Gatell cada noche asegura que la curva de contagios y de muertes por el virus disminuye, aunque para los especialistas ésta se mantiene casi constante y si baja es unas décimas porcentuales.

Por ejemplo, mientras que en la República Mexicana se aplican 3 pruebas por cada 100 mil habitantes, en Estados Unidos se realizan 150 por cada 100 mil, según el doctor Mike Ryan, director del departamento de Emergencia Sanitaria de la OMS.

Ante el desconcierto, cada estado ha aplicado las medidas sanitarias y de reactivación de la economía como mejor le ha parecido, pues ninguna población es igual a la otra, ni la pandemia llegó al mismo tiempo a todo el país, sino que se fue expandiendo poco a poco.

Ante este escenario, es necesario que haya más seriedad en el manejo de las cifras y no se engaña al pueblo. Ya desde hace más de 100 se engañó a los mexicanos desde la Presidencia, con el aval de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios que antepusieron su lealtad a la sombra de Los Pinos a su labor de proteger al pueblo.

