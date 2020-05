Marcha LGBTTTI+: celebración con causa

Por: Mario Bustamante

Era el año 2009, tenía 23 y apenas un par de años atrás me había identificado como un hombre gay, aunque escuchaba mucho sobre “la Marcha del Orgullo”, nunca había asistido, ni me interesaba; aún recuerdo que siempre decía: “No tengo porque meterme a una marcha para luchar contra la discriminación”.





Ese año asistí por trabajo y por primera vez, sentí la energía de miles de personas que encontraban en las calles un espacio de libertad, donde con orgullo podían ser quienes eran, sin miedos, sin estigmas y sin rechazo, una experiencia llena de música y colores que contrastaba con consignas que paso a paso dejaban en claro la discriminación, el rechazo, el juicio, los estigmas y la ignorancia que han sufrido las personas que forman parte de la población con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género distintas a las normativas.





Desde ese día, entendí la importancia de ser visible y no he faltado a ninguna Marcha del Orgullo LGBTTTI+ en la Ciudad de México y hoy en día, formo parte del comité organizador.





Con el paso del tiempo, esta marcha se ha convertido en el evento más grande y significativo para las poblaciones de la diversidad sexual en el país y en un referente de movimiento social a nivel mundial, hemos sido testigos de cómo año tras año, más actores sociales se han sumado a este evento que sirve no solo para dar visibilidad a la diversidad que existe en las formas de amar, los tipos de familias, las identidades y expresiones de género, así como visibiliza las desigualdades, las injusticias, el aumento en los crímenes de odio y otras problemáticas graves que afectan directamente a la población LGBTTTI+, genera unidad y fuerza en la sociedad para incidir y presionar a nuestras autoridades para que los mismos derechos sean respetados para todas las personas y sean protegidos de forma definitiva desde las entidades judiciales y legislativas en el país.





El 2020 parecería ser parte de la trama de una película apocalíptica, nadie esperaba una crisis de salud sin precedentes en estos tiempos modernos como la que estamos viviendo, comprensiblemente, esta edición número 42 no podrá llevarse a cabo de la forma en que la conocemos, pero no dejaremos de ser visibles, no daremos un paso atrás y no permitiremos ningún retroceso en nuestra lucha, reinventaremos la forma de hacerlo, y así haremos historia con la primera edición digital de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+, nos uniremos a distancia e inundaremos las redes sociales de orgullo de ser quienes somos, seremos más visibles que nunca y exigiremos que todas las personas tengan acceso a exactamente los mismos derechos sin importar su orientación sexual, apariencia física, raza, religión, edad, condición de salud, situación económica o identidad de género, aprovechemos la oportunidad de estar conectados sin fronteras para mostrar que la diversidad nos enriquece como sociedad y que el orgullo permanece.





Nos conectamos el 27 de junio, “Alerta por nuestros derechos, ¡No al retroceso!”





Vicepresidente de Impulse Group en la Ciudad de México e integrante del Comité IncluyeT, organizador de la XLII Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México