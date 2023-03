Marcha: los epítetos se desgastan 

No sorprende la respuesta de Andrés Manuel López Obrador a la marcha ciudadana del domingo pasado en la que estuvieron presentes los representantes de todos los sectores sociales: ricos, clase media y pobres, intelectuales y simples ciudadanos que forman el pueblo de México. La carencia de argumentos es habitual en un político que no obstante ser presidente de la República convierte esa práctica en forma usual de proceder. Pero los epítetos, por contundentes que parezcan, también se desgastan y pierden la fuerza que se pretende dar.

Con esas respuestas López Obrador ignora la verdadera naturaleza de una manifestación de ciudadanos que desfilan para expresar claramente su rechazo al atentado a la democracia que está en serio riesgo.

Victoriano Huerta asesinó la democracia en 1913 en la persona de Francisco I. Madero; López Obrador pretende dar muerte a la democracia con su plan B y ataque artero al Instituto Nacional Electoral del que busca apoderarse en todos los aspectos y debilitar así el derecho ciudadano a la votación libre para decidir quién y cómo gobierna al país. Los epítetos pierden su efecto, pero en tanto que esta pérdida de valor se hace evidente ante la opinión pública, el daño a la voluntad se consuma. De muchos políticos, se dice, suelen ser de ideas cortas y fijas que se resumen en su repetición y persistencia. López Obrador lleva esta característica a sus máximas expresiones al grado de corroerlas con las simplezas de su reducido vocabulario.

El político profesional consciente de su verdadera responsabilidad frente a la sociedad que le ha dado su voto mayoritario, no duda en rectificar y en modificar razonablemente decisiones trascendentales para el país que gobierna.

Cuántas veces se ha escuchado a políticos y mandatarios en funciones haber entendido los mensajes de la sociedad para de inmediato actuar en consecuencia rectificando lo que la sociedad le señala. La máxima de gobernar obedeciendo los dictados de la gente y respetando las instituciones cuya vigencia le ha sido confiada se hacen entonces una realidad en el ejercicio del poder que le ha sido conferido y que no es sino la obediencia a la voluntad popular. Caracterizada por el autoritarismo y el voluntarismo, la actuación de López Obrador se aleja cada vez más de esa obediencia al mensaje que en diversas formas se expresa y que el gobernante honesto debe entender, incluso con rectificaciones en decisiones que parecerían difíciles de cambiar.

En la marcha ciudadana del domingo pasado, en número superior a la primera, estaban sin duda presentes cientos de miles de desencantados y arrepentidos de haber votado por López Obrador. Consciente de ese desencanto, López Orador está temeroso de una derrota de su partido, Morena, en los comicios de 2024; fue por ello que se apresura a la aplicación del llamado plan B mediante el cual, de llevarse a cabo, se daría un retorno al pasado con el control del Estado sobre ese derecho que debe ejercerse en plena libertad por parte de la ciudadanía. Pero aun aprobado por la mayoría de ese partido queda el recurso de la anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de la Nación que diversas instituciones y partidos preparan desde ahora, y que se espera ponga coto a las absurdas intenciones con las que fue concebido.

Las marchas ciudadanas como la del domingo pasado, novedosas en México, se han repetido a través de la historia en otras sociedades; no otra cosa fueron manifestaciones como la toma de La Bastilla que dio lugar a la Revolución Francesa; como la llamada Marcha de la Sal, dirigida por Gandhi, que marcó el comienzo de las luchas por la independencia de La India; a la marcha sobre Washington en Estados Unidos siguió la propuesta del presidente John F. Kennedy a la aplicación de la Ley de los Derechos Civiles de los afroamericanos que en ciertos aspectos cambió o mitigó la discriminación racial y dio a las minorías étnicas un cierto grado de justicia, aun con las rectificaciones que, sin embargo de su persistencia, en algo han incidido en la sociedad norteamericana. Las luchas de Martin Luther King tuvieron como efecto avances concretos como los derechos de las minorías al voto y que dieron acceso a la educación y la igualdad. Como en otros países, las luchas han costado sangre, sudor y lágrimas, como expresó Winston Churchill en un famoso discurso, para quien la democracia es hasta ahora el menos malo de los sistemas de gobierno.

Si se tiene en cuenta la falta de la responsabilidad adquirida con el voto mayoritario, no sorprende la respuesta del presidente a la marcha del domingo. Responde también con el anuncio de otra marcha el 18 de marzo próximo, tal vez mayor que ésta última, si, tal vez, pero será de acarreados de todo el país y no de la voluntad ciudadana. En vez de entender el mensaje y de actuar en consecuencia, se tiene una reacción característica del autoritarismo frente a una sociedad ante las amenazas reales y concretas de los ataques a la democracia que, más que en grado de tentativa, está llevando a cabo su gobierno; una administración que no pasará a la historia como respetuosa de las instituciones y sus leyes cuya custodia se ha puesto en sus manos. Todos, ricos, pobres, de izquierda, de derecha, de cualquier signo político, somos el pueblo de México en su verdadera esencia.