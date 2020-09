Mario Delgado: Necesario que nueva dirigencia de Morena tenga legitimidad

Hoy estará en Morelia, Michoacán, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, y aspirante a la dirigencia de MORENA, tiene una visión muy clara y sensata sobre la importancia de que Morena salga fortalecido en la elección de la dirigencia nacional, para que ésta tenga toda la legitimidad para convocar a la unidad y regresar a sus bases, y el partido siga siendo un instrumento de lucha del pueblo de México que acompañe al presidente Andrés Manuel López Obrador, que esté en la lucha contra la pobreza y trabajando para lograr la transformación del país. “No se nos debe olvidar que Morena es un partido que se formó con la gente, casa por casa”. El también presidente de la Jucopo está convencido que el diseño del paquete económico es un reflejo de lo que propuso el gobierno desde un principio, que es un esfuerzo de austeridad, mayor recaudación sin aumentar los impuestos, no endeudar al país y priorizar la inversión social a quienes menos lo necesitan. Por cierto, considera que para hablar de ingreso básico, primero hay que aceptar el recorte básico. “Morena demostró en el 2018 que se puede hacer política sin dinero, con la gente”, por lo que insistió en avanzar en reducir el 50 por ciento los recursos a los partidos.

LA PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DULCE MARÍA SAURI, POR UNA CULTURA TESTAMENTARIA

La Cámara de Diputados y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para acercar la función notarial a la población, en cuyo acto virtual la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri, destacó la importancia que tiene el elaborar un testamento en la cultura de los mexicanos. Señala que el enfrentar la posibilidad de que a todos tarde o temprano nos tenemos que morir no ha ido acompañada del interés de dejar las cosas en orden y de que quienes sobrevivan no tengan la zozobra de quedar intestados, porque representa para los sobrevivientes un reto de acudir a la justicia civil y concluir el juicio. Los conflictos abundan y aun habiendo acuerdo hay un largo suplicio para llegar al final, mencionó. Celebró esta iniciativa de la diputada Aleida Alavez de instalar los módulos en los centros de atención de diputadas y diputados en la Ciudad de México. Sin embargo, la pandemia nos ha obligado a incorporar un sitio en la página web para que las personas que requieren asistencia notarial puedan ser auxiliadas.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ: ES MOMENTO DE REVISAR RECORTE A PARTIDOS POLÍTICOS

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar,dijo que ahora más que nunca es imprescindible revisar el financiamiento a los partidos políticos, ya que la crisis detonada por la pandemia obliga a que el Gobierno requiera de mayores recursos y eso es un hecho innegable, que requiere de la sensibilidad de todos los actores políticos del país. Recordó que tan sólo recortar el dinero implicaría para la hacienda pública tres mil millones de pesos, que bien se podrían destinar al sector salud, sobre todo en la compra de equipo médico y concluir las obras de varios hospitales que las anteriores administraciones y que seguramente no se concluyeron por la corrupción. El legislador de Chiapas espera que impere la sensibilidad en este periodo ordinario de sesiones y se analice y apruebe la propuesta, aunque está consciente de que no es una tarea fácil de procesar para lograr los consensos necesarios entre los distintos grupos parlamentarios, que ya en una ocasión no se pudo alcanzar en la Cámara de Diputados.

RICARDO MONREAL SOLICITA QUE ARTURO HERRERA SE REÚNA CON SENADORES PARA ANALIZAR PAQUETE ECONÓMICO

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, considera necesario que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comparezca para responder a distintas opiniones de legisladores y legisladoras en torno al paquete económico, aunque en estricto sentido jurídico sólo la Ley de Ingresos y leyes de carácter general les corresponde analizar y aprobar en la Cámara Alta. “No nos corresponde el presupuesto de egresos, cuya facultad exclusiva le corresponde a la colegisladora Cámara de Diputados, que en su opinión privilegia el gasto en el sector social, que me parece que frente a la pandemia y sus resultados es correcto para atender la emergencia sanitaria, así como para generar inversión física y gasto de infraestructura que favorecerá la reactivación económica y la creación de empleos. Estas propuestas del paquete económico, tienen como consecuencia que las respuestas que se están ofreciendo a la crisis, pretenden enfrentar la solución, pero también sentar las bases del futuro, señala. Estima que se debe abordar con responsabilidad, de devastación económica y social de la crisis provocada de manera inesperada por el COVID-19, que nos tiene que hacer más eficaces y más preparados para enfrentarnos a los efectos.





DIPUTADA LAURA ROJAS PIDE SE INSTALE LA COMISIÓN PARA ANALIZAR INGRESO MÍNIMO VITAL

La diputada del PAN,Laura Rojas, solicitó a la Junta de Coordinación Política que se instale la Comisión Especial para analizar el ingreso mínimo vital, que ha impulsado su fracción parlamentaria y a la que se han sumado varias bancadas. La expresidenta de la Mesa Directiva dijo que el objetivo es ayudar a las personas que han perdido sus ingresos, y en el marco del análisis del paquete económico considera oportuno que se empiece a contemplar. En su opinión tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos tienen que estar orientados a la recuperación económica del país. Desde hace más de un mes se acordó crear la comisión plural, pero aún no se ha integrado. De hecho existen varias iniciativas sobre el tema que tendrán que ser abordadas si hay voluntad para avanzar en la propuesta, Una de ellas es del PRD, que preside Verónica Juárez, con la que se beneficiaría a todos los trabajadores formales e informales que hayan perdido su fuente de ingresos por la emergencia.

ROSARIO PIEDRA SE REUNIÓ CON SENADORES; LA MAYORÍA DE LAS PREGUNTAS, SIN ESPUESTA: SENADORA KENIA LÓPEZ

La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, compareció ante senadores para informar sobre la labor que realiza, sobre todo por las demandas de los colectivos que tienen tomadas las instalaciones del organismo. Aguantó el caudal de cuestionamientos de los senadores de oposición, principalmente de las panistas, quienes le han exigido la renuncia en reiteradas ocasiones, y a la que esta vez se sumó Juan Zepeda, de MC, y Emilio Alvarez Icaza. La presidenta de esa legislativa, Kenia López, afirmó que la funcionaria guarda un silencio cómplice, por lo que la solicitarán a comparecer las veces que sea necesario. “Es claro que Rosario Piedra acude con discursos hechos. De las 30 preguntas que se le formularon, quedaron en el tintero 27”, señaló al considerar que eso demuestra que solo fue a leer. Según la panista, esta administración está plagada de irregularidad y durante la pandemia la CNDH no ha emitido una solo recomendación.

EL SENADOR HIGINIO MARTÍNEZ RECIBE RESPALDO EN SU INICIATIVA PARA REDUCIR FUNCIONARIOS EN ALCALDÍAS MEXIQUENSES

El senador Higinio Martínez anda movido para impulsar su propuesta de reducir el número de funcionarios en los 125 municipios mexiquenses, y también se ajuste los salarios acordes a la austeridad republicana que pregona el gobierno federal, y por lo pronto ya tuvo el respaldo de Rubén Maximiliano Alexánder Rábago, primer síndico del PAN en Naucalpan de Juárez, quien presentó ante el Cabildo, un acuerdo para que el Ayuntamiento respalde la iniciativa. Se busca que el Congreso del Estado de México legisle en torno a la iniciativa del senador Martínez, quien ha sido Presidente Municipal de Texcoco, y Coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la misma entidad, que busca reducir el número de síndicos y regidores que son electos en los ayuntamientos mexiquenses. “La verdadera aplicación de una política de austeridad tiene que venir anclada en una profunda revisión de las verdaderas necesidades de la ciudadanía y optimizando al máximo los recursos humanos y financieros con que se cuenta, buscando en todo momento crear escenarios que repercutan en mejores formas de gobierno”, señaló.

DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS DESDE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO IMPULSARA UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO

El diputado federal del PRI, Alfredo Villegas, nos platica sobre el proceso y los plazos legislativos para la aprobación del paquete económico, en el que dice que la Cámara de diputados tiene hasta el 20 octubre para aprobar la Ley de Ingresos y pasarla al Senado para a que a más tardar el 30 de octubre se apruebe lo relativo a los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos, mientras que los diputados tendrán hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos. El Paquete según las proyecciones de las finanzas públicas se estima una tasa de crecimiento de la economía de 4.6 por ciento para el próximo año, cifra que incluso podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19 permite una reapertura amplia a principios del año, dice el documento. Además, contempla una inflación de anual de 3 por ciento, un tipo de cambio de 22.10 pesos por dólar, una tasa de interés de 4 por ciento y un precio del barril de petróleo de 42.1 dólares, con una plataforma de producción de un millón 857 mil barriles diarios . No contempla aumento de impuestos. La Cámara de Diputados tiene de plazo hasta el 20 de octubre para aprobar la Ley de Ingresos la cual pasaría al senado y el 30 de octubre se estaría aprobando, para que la cámara apruebe fecha límite el 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos. Alfredo Villegas ha sido diputado federal por el PRI por 5 ocasiones y le ha tocado transitar con gobiernos de la oposición es un político experimentado y que le entiende muy bien al tema y está integrado en la comisión de presupuesto.

EL GOBERNADOR CORRAL PIDE REUBICAR A LA GUARDIA NACIONAL DE LA PRESA LA BOQUILLA

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anda más que más que intranquilo por los sucesos en la presa la Boquilla y la agresión de la Guardia Nacional a dos personas, una de las cuales resultó muerta, e hizo una enérgica condena de los hechos, y de paso pidió al pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reubicar a esa corporación. "No hay necesidad de que tengan a la Guardia Nacional en las presas de Chihuahua, en especial en La Boquilla. Esa presencia es la que tensiona desde que hubo una ocupación militar se empezaron a conflictuar las cosas. Le hago una propuesta: vamos a llegar a un acuerdo con los productores para que ellos cumplan la parte que nos toca y esa Guardia Nacional préstenosla para enfrentar la delincuencia en Ciudad Juárez", dijo. También exigió que no haya y lanzó la advertencia de que “nosotros no vamos a encubrir a nadie; vamos a hacer una investigación profunda y vamos a dar a conocer los hechos como sucedieron, no importa quién esté involucrado”. Informó que se tienen aseguradas 13 armas pertenecientes a elementos de la Guardia Nacional, así como la lista de personas que participaron en la agresión; detalló que con videos y testimonios buscan reconstruir los hechos.

