Martes negro

La caída de Mark Zuckerberg

El 21 de mayo de 2012, en el que fue apenas su segundo día cotizando en el Índice Nasdaq, las acciones de Facebook cayeron 11%.

Las razones de ello fueron múltiples, pero entre ellas se cuentan un caótico manejo por parte de Morgan Stanley, la colocadora que lideró las inversiones, así como el escepticismo que mostraba el mercado por la llegada de la red social a Wall Street, aunado a un anuncio realizado la semana anterior por General Motors, en el que la automotriz señaló que retiraría su publicidad de la empresa de Mark Zuckerberg.



El joven empresario, quien por ese entonces había contraído matrimonio, no pareció demasiado preocupado por este hecho. Tenía la mira puesta en un futuro que iba más allá de la cotización bursátil de su empresa más allá de los primeros resultados trimestrales.

Zuckerberg no se equivocó: el rendimiento de las acciones de Facebook registra un crecimiento sostenido desde aquel ya lejano viernes 18 de mayo de 2012 —con las caídas naturales que suelen acontecer cuando una empresa es exitosa—… hasta el día de ayer.

La investigación conjunta realizada y publicada por los diarios The New York Times y The Observer, que apunta a la fuga de datos de 50 millones de usuarios de la red social en años recientes, no solo ha colocado a Zuckerberg en una situación delicada (congresistas demócratas estadounidenses lo están llamando a rendir cuentas, una agencia del gobierno británico ya fue emplazada a realizar una investigación e incluso la Unión Europea lo ha puesto en la mira a través de la Comisión Europea de Justicia Consumidores e igualdad de Género que preside Věra Jourová), también ha hecho caer sus acciones, que el día de ayer registraron una baja de 12.53 puntos (6.77%) que los analistas estiman le ha hecho perder a la compañía algo así como 40 mil 000 millones de dólares

En tanto se trata de una cifra cercana a su ingreso bruto el año pasado (40,653 millones de dólares), en Menlo Park deben estar colgados de las lámparas y trabajando a marchas forzadas para hacer frente a esta crisis política y financiera que podría ir más allá de lo anecdótico si en los próximos meses la llamada “trama rusa”, a la que semana a semana se le agregan capítulos y protagonistas, se agudiza.

En el caso específico de Facebook, hablamos del uso sin permiso de los datos de 50 millones de personas por parte de la consultora Cambridge Analytica, que colaboró en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016, y a la que Zuckerberg permitió solicitar datos a los usuarios en el entendido que se trataba de un estudio dirigido por el psicólogo rusoamericano Aleksandr Kogan. Dicha manipulación de datos habría permitido influenciar y sesgar el voto a favor del actual inquilino de la Casa Blanca.

Falta ver qué es lo que se viene, pero la caída de ayer en el valor de las acciones de Facebook parece que no se va a quedar en una mera anécdota.

voltaire2110@hotmail.com

@Andres_M_Tapia