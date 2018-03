Martes Negro

#DeleteFacebook

Los días negros de Facebook no han terminado.

Hacia las 14:00 horas de ayer las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg caían 3.07% (más lo que se acumulase), cifra que al cierre del mercado deberá sumarse al casi 13% de pérdida que acumularon la semana pasada.

A medida que se conocen más detalles de las trapacerías llevadas a cabo por Cambridge Analytica, la consultora que a partir de la obtención de los datos de al menos 50 millones de usuarios de Facebook —con la anuencia o el descuido de Zuckerberg — habría realizado una campaña de desinformación cuyos resultados habrían incidido de manera flagrante tanto en el referéndumque materializó el Brexit así como el triunfo de Donald Trumpen las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el gigante de Menlo Park ha visto sacudidos sus cimientos como nunca en su corta historia de tan solo 14 años.

Y si bien es cierto que en su origen se trata de una tormenta política que en el caso de los Estados Unidos involucra directamente a personalidades allegadas al actual inquilino de la Casa Blanca, como el exestratega Steve Bannon , el yerno de Trump, Jared Kushner , y el otrora consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn , la ignorancia, el descuido y la futilidad de Facebook para proteger el activo más notable de la red social que hasta inicios del presente año había acumulado dos mil 200 millones de usuarios —más de la cuarta parte de la población mundial— ha supuesto un golpe severo en la confianza depositada en el fundador de la misma.

Más allá de las pérdidas en cuanto a valor bursátil, que no son menores y la semana pasada contabilizaron 58 mil millones de dólares, Mark Zuckerbergy Facebook están ya sufriendo una acometida que va del escarnio, pasa por el ridículo y no se detiene simplemente en el sarcasmo.

Elon Musk , otro de los gurúes de la era tecnológica y dueño de las empresas Space X y Tesla, se ha sumado al boicot al que recientemente llamó Brian Acton , fundador de WhatsApp, quien la semana pasada convocó, mediante el hashtag #DeleteFacebook, a emprender lo que en teoría parecería ser una suerte de protesta y, sin embargo, hay quienes se lo han tomado muy en serio. El propio Musk , entre ellos.

Con la mano en la cintura, Musk retiró las páginas de Facebook de Space X y Tesla, no sin antes protagonizar un intercambio de tuits con el propio Acton, al que en, en respuesta a su hashtag, preguntó: “¿Qué es Facebook?” Zuckerberg , que no es muy dado a sostener entrevistas en los medios de comunicación, ha salido ya al paso, después de unos días de silencio, de las críticas y la crisis que ha puesto en jaque a sus compañía. Sin embargo, sus disculpas y excusas parece que no dan los resultados esperados.

¿Qué tan seria es la crisis que enfrenta Facebook?

Grave, por lo mínimo, y por lo que se ve estamos muy lejos del final. Por lo pronto, el hashtag lapidario #DeleteFacebook parece decirlo todo.

