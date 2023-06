Más allá del “pegote” 

El borrador del Programa General de Ordenamiento Territorial ha sido rebautizado como “Pegote”, en una parodia a sus siglas PGOT. Es un documento que está lejos de convencer a vecinos y urbanistas, si bien en esta ocasión cuenta con el apoyo de algunos activistas que en el pasado se opusieron a los proyectos impulsados en las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Yo soy uno de los que no está convencido del documento que la ex Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, propuso al Congreso de la Ciudad, días antes de presentar su renuncia al cargo. El ascenso de Martí Batres, uno de sus promotores, a la Jefatura de Gobierno, contribuye a volverlo una prioridad, así que podemos ver un primer desenlace: su aprobación en los próximos meses; y un segundo probable escenario, la judicialización de su instrumentación, pues muchos pensamos que no se cubrieron las formas jurídicas en su elaboración.

Hay una pre configuración de las votaciones a favor de este instrumento: Morena - PT - Verde, sin duda, votarán a favor. Pero también los diputados postulados por otras bancadas con los que han venido construyendo acuerdos. Es decir, cuenta con los votos, sobradamente, para la aprobación por mayoría simple, tanto del Plan General de Desarrollo como del PGOT.

Creo que el gran problema es que estamos sólo concentrados en los formalismos del proceso de aprobación. El dictamen hablará de consultas públicas que no alcanzaron a convertirse en una conversación relevante entre la ciudadanía capitalina. Los documentos no me dicen realmente qué modelo de desarrollo queremos, aunque sean bastante más claros en algunos elementos que no queremos, y muy relacionados con los grandes desarrollos.

La Ciudad de México requiere vivienda y comercio en pequeño, sobre todo vivienda social, incluyente, para trabajadores, para los grandes sectores de la población. Realmente no estamos diciendo dónde se fomentará el repoblamiento. Demarcaciones como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztacalco pueden ser las grandes receptoras de la vivienda social, pero si no lo dicen los planes la producción siempre será a menor escala de la necesaria y eso, justo, termina impactando en los precios de la vivienda para quienes menos ganan.

Esta administración hizo un planteamiento, fallido, de desarrollo de vivienda social e incluyente. La cantidad de viviendas construidas en esta administración, con esas características, fue mínima. Hubo fallas en lo institucional, pero sobre todo los usos de suelo no coincidían con la propuesta de corredores de vivienda. Más allá de que esto pueda corregirse en los Programas de Ordenamiento Territorial de cada alcaldía, el PGOT es el instrumento rector que debe marcar la pauta de cómo satisfacer, en el territorio, la demanda de vivienda y servicios, presente y futura, por lo menos en los 15 años de su vigencia.

Serán buenos deseos de mi parte, pero ojalá que los diputados locales regresen el PGD y el PGOT, y más allá de ello ojalá reflexionemos en lo básico: si las reglas de desarrollo urbano (ley, reglamentos, planes y programas, normas de ordenamiento, etc.) no coinciden con el modelo de desarrollo al que aspiramos, vaya, si no definimos ese modelo de desarrollo de manera clara, no podemos esperar mucho de estos documentos.