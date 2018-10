Más bien preporfirista

1.-Basar la fundación de la Patria sobre los pilares de la decadencia y el retroceso deliberado, y fraguarlos con el endeble mortero de la trampa y la chapuza para apuntalar un liderazgo de esos con los que se escriben las leyendas, es no un pésimo consejo que ninguna mente racional pudiera haberle dado: es la sola expresión de su terquedad irreductible, y la penosa síntesis del inexistente respeto que le merece la dimensión de este país; es degradar la calidad de ciudadano que cree que reconoce en cada uno de nosotros, y deja muy raquítico el rasero de coloso histórico de los siglos con que él mismo piensa que se mide. La cuestión atañe mucho más que a la parte del pueblo que siente reivindicar con la procaz dialéctica de la invectiva y el insulto al resto del país que no le compra su percudida demagogia.



2.-Ese incesante pugilato contra la realidad que lo enajena arrastra un contagio perverso a la salud de la sociedad, y la extravía en cuanto a la noción de valores que acaricia y cobija desde siempre. Decir que quienes se expresan en contra de la chunga burlesca de sus actos de gobierno son los corruptos, conservadores, neoporfiristas o neoliberales –él mismo se confunde-; al tiempo que sus legisladores confiesan que donan el 10 por ciento de su sueldo “al movimiento” y eso no es corrupción la sociedad, léase el pueblo, pierde la brújula sumido en el autoditirambo del fundador.

3.-Puede ser que no le informen la gravedad y la trascendencia de sus chicotazos, pero cunden casos como el de la más prestigiada constructora de infraestructura energética de Canadá, que ha invertido más de 5 mil millones de dólares en gasoductos; que ocupa a 800 profesionales altamente especializados, y una estructura de 250 ejecutivos -60 de ellos abogados-, y que han suspendido de cuajo proyectos de plantas y exploración, y ponderan incluso su propia permanencia en el país, por los saltos vertiginosos en reversa del amado líder. Y esos no son fifís de la derecha, ojo.

4.-Esa empresa no ha traído sólo inversión; ha aportado la más alta tecnología, investigación y desarrollo en sus procesos, con los que ha capacitado a los técnicos mexicanos para situarlos en los primeros niveles de competitividad y competencia del mundo. No será la única corporación que se sienta asustada con los anuncios de política energética para el futuro inmediato, como suspender la venta de petróleo al exterior, la aparición a un guiño de cinco refinerías; la exhumación a la CFE de una reliquia preporfiriana, y a Pemex de un experto en incautar el salario de los empleados del DF cuando el imán fue jefe de Gobierno. Tal vez sea parte de un gran compló del Fondo Monetario, de la prensa corrupta o de Salinas, pero a este paso, no vuelve a entrar un peso de inversión extranjera.

5.-Ese locuaz desparpajo de contradicciones, que para él van requetebién, no deja de acusar los arrebatos y desplantes del misántropo de Manhattan, guardada su proporción. Ambos quieren derogar la ley de Newton, culpan a los medios críticos, insultan y condenan por su nombre a los periodistas que los exhiben, y lo hacen con la misma sensibilidad de un zopilote, y la gracia de un cocodrilo. Pero el de aquí hace más daño, a más largo plazo. Por lo pronto, le podrían traducir una hoja de balance de lo que nos va a costar su capricho de cancelar el aeropuerto.