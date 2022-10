Más miedo a los perros que a las armas

Pablo Bejarano Torrecillas

Las ideologías políticas alrededor del mundo están obsoletas. Quienes se dicen ser de un ala o de la otra, en muchos casos, sino es que, en la mayoría de ellos, solo son articulaciones verbales repetitivas sin ningún conocimiento del significado original de las posturas ideológicas, que en su momento tuvieron algún sentido.

La política o, mejor dicho, los políticos modernos no son de izquierda, derecha o centro, son oportunistas que se acobijan bajo la ideología que más les acomode en su agenda personal, solo eso explica el “chapulineo” partidista en el que un día defienden unos valores para, al día siguiente, si así les favorece y sin pudor alguno, defender los valores totalmente opuestos.

Hemos pasado de tener políticos que por vocación se enfocaban en trabajar por el beneficio de la sociedad, por su crecimiento, desarrollo y bienestar a tener políticos que por necedad personal permean todo un país con su manera de ver las cosas, aunque la evidencia empírica e histórica reafirme que no es el camino por seguir.

Tomando en cuenta lo anterior es que los políticos modernos de ciertos países están dispuestos a priorizar su permanencia en el poder o su aprobación, sobre la seguridad de la población, porque lo importante es decir que trabajan por el pueblo, pero a costa de este.

Ejemplo de lo anterior están Highland Park, Harlem, Filadelfia, Tulsa, Uvalde, Laguna Woods, Búfalo, Milwaukee, Brooklyn, Sacramento, Dumas, y ayer Raleigh, Carolina del Norte son 12 de los 540 tiroteos masivos que, hasta hoy, 14 de octubre de 2022 ha habido en Estados Unidos.

La política pública ha rebasado lo irónico al tener más reglas de si tener con correa o no a los perros en lugares públicos que la regulación de las armas de fuego, en concreto en Estados Unidos. Solo por mencionar algunos datos correspondientes al año en curso; de acuerdo con lo publicado, los datos de la asociación sin fines de lucro Gun Violence Archive (GVA) se registró que, en los pocos más de 200 días que van del año, ha habido un promedio de 13 tiroteos por semana; es decir, con más de cuatro víctimas o personas heridas, sin incluir al perpetrador. Lo anterior da como resultado un promedio de 110 personas asesinadas al día y un total promedio de 40 mil al año.

El resultado de tener algo bien regulado debería ser que la materia de la regulación disminuya o esté bajo control. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los animales (no racionales), si se regula el cómo, dónde y qué tipo de mascotas tener en un espacio público, eso debería reducir los accidentes, mientras que una mala regulación haría que estos aumentaran. Bajo esa línea de pensamiento el hecho de que desde 2017 a la fecha haya disminuido la cantidad de víctimas, pero haya aumentado la frecuencia de los tiroteos masivos en Estados Unidos, es un claro indicio de una mala regulación.

No es que no se pueda hacer algo respecto de la regulación de las armas de fuego, no se quiere regular por el costo político que ello implicaría, lo cual refuerza la idea inicial. No se está gobernando en beneficio de la sociedad, sino en beneficio personal y de un partido político.

* Internacionalista, coordinador en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Globales