Masacres escolares 

Una masacre es un tipo de homicidio planeado, habitualmente de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. De acuerdo con Leonardo Moledo “aparece en la antigüedad como un derecho del monarca, porque el monarca construye su poder a partir de eso”. En abril de 1999 ridículamente se explicó que la causa de la masacre en la secundaria de Columbine, Colorado EE. UU. fue causada porque a los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold les gustaba la música de Marilyn Manson. En esa ocasión estos sujetos ingresaron, dispararon y detonaron explosivos que causaron la muerte a 12 estudiantes y un profesor, 27 heridos; finalmente se suicidaron.

Más de 23 años después, en la ciudad de Texas (a una hora de Laredo), conmocionó otra hecatombe a la población de no más de 40 mil personas. Sin embargo, este acontecimiento no es aislado, en los primeros cinco meses en los EE. UU. se han registrado 27 tiroteos en escuelas y en este último episodio de terror causó la muerte de 21 seres humanos (19 menores y dos profesores). Datos oficiales indican que en lo que va de 2022 han muerto en las escuelas 69 norteamericanos.

La semana pasada se registraron tiroteos en Buffalo y Chicago. Es imposible pensar que la hipótesis de estos problemas no se relacione con el uso legal de las armas en ese país. Recordemos que la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791, protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Ante estos acontecimientos ¿Deberá modificarse?

La historia tiene muchos ángulos, y no es necesario ponerle nombre al personaje principal, porque no debe estigmatizarse a la juventud. Versiones oficiales relatan que un adolescente le disparó a su abuela, para después refugiarse en la escuela primaria donde estudió; y comenzó a disparar. Para Greg Abbott, gobernador de Texas: "Procesaremos severamente como un crimen de pena capital, como un crimen de odio, que es aparentemente lo que es, sin haber visto aun todas las evidencias”.

Algunas cifras que dimensionan este problema son: En 2020, murieron 19 mil 300 personas, por homicidios con armas de fuego, 35 por ciento más que en 2019. Estos datos no son cifras aisladas, sino visualizamos el papel de la Asociación Nacional del Rifle y sus acciones para el crecimiento exponencial de armas. En EE. UU. el número por cada 100 habitantes asciende a 120, de acuerdo con The Small Arms Survey —elaborado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra en Suiza—, esta cifra es superior a la registrada en la Unión Europea, donde oficialmente no hay más de 15 armas por cada 100 personas.

En nuestro país, de acuerdo con México Evalúa, la Sedena, al mando, “literal”, de Luis Crescencio Sandoval, y que es la institución encargada de otorgar licencias y permisos de armas de fuego, en 2017 contabilizó tres millones 118 mil 592 armas de fuego debidamente registradas en el país. “Se estima, sin embargo, que el número ilegal de armas de fuego en circulación es cercano a los 13.6 millones ( https://www.gunpolicy.org/firearms/region/mexico )”

Algunas preguntas, tocando madera para que no ocurra una desgracia de este tipo, ¿Qué protocolos hay en las escuelas de la SEP a cargo de Delfina Gómez?, ¿Claudia Sheinbaum continúa apoyando la cancelación de “mochila segura” ?, ¿Qué protocolos hay en los campus universitarios? Ojalá que lo menos que analicen las autoridades es, si se escucha o no reguetón en las aulas de clase.

Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco