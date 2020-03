Matar no es la solución

Como en muchas otras ocasiones en que se exacerba la indignación popular por la comisión de crímenes monstruosos como la reciente violación y asesinato de una pequeña de siete años, surge el tema de la pena de muerte como castigo para estas nefandas conductas pero, ciertamente, en la propuesta de su reincorporación a nuestro régimen jurídico parece haber más la intención de conseguir espacio publicitario para las organizaciones políticas que levantan esa bandera, que un serio e informado planteamiento realmente dirigido a combatir la violencia generalizada y particularmente la que padecen las mujeres.

Llama la atención que quienes pugnan por suprimir espectáculos como las corridas de toros y las peleas de gallos, consideren viable acudir a los sacrificios humanos —que eso es realmente la ejecución de los condenados— para satisfacer lo que es más una sed de venganza impropia de una democracia civilizada, que una auténtica búsqueda de justicia. Por cierto, valdría la pena recomendar a quienes pugnan por esta bárbara sanción, la película que coyunturalmente se encuentra en cartelera: “Buscando justicia” que trata precisamente sobre el tema y da lugar a una profunda reflexión sobre la enorme injusticia que representa su aplicación por una maquinaria ciega y sesgada que busca culpables para satisfacer la indignación pública. En ese filme se indica que ha quedado comprobada en Estados Unidos la inocencia de por lo menos uno de cada nueve seres humanos llevados al patíbulo.

Desde hace muchos años, en diversos foros he sostenido una firme oposición contra la pena de muerte. Ya hace más de tres décadas en un coloquio convocado al efecto expresaba yo cómo la posibilidad de aplicación de esta pena para determinados casos —entonces prevista en el artículo 22 constitucional— afortunadamente había venido cayendo en desuso e incluso algunos estados de la República la habían eliminado de manera absoluta. Desde 2005 la pena de muerte se encuentra prohibida en el referido artículo y ello deriva de nuestra vinculación a tratados internacionales que la proscriben. No obstante, desde el punto de vista jurídico siempre es posible su restitución en caso de que la soberanía nacional se expresara a favor de la misma, en tanto que dicha soberanía es también la fuente de validez de los tratados internacionales y es jurídicamente factible denunciar los tratados que obligan a su supresión para, eventualmente introducirla nuevamente en nuestro sistema constitucional.

La sola posibilidad, por lejana que parezca, de que este esquema teórico pudiera conducir a una oleada de apoyo popular a una medida tan drástica, obliga a volver a argumentar en contra de la pena de muerte en términos similares a los esgrimidos en la década de los ochenta considerando que, como entonces, un sector minoritario ilustrado de la población mexicana comparte el criterio de que tal penalidad no solamente es moralmente condenable, sino socialmente impráctica y hasta contraproducente. Efectivamente, no constituye una sanción ejemplar y, por lo tanto, no es disuasiva.

Por otro lado, la población menos favorecida tampoco se inclina por ella pues saben, por una especie de sentimiento y memoria colectivos, que sus escasos recursos los pueden convertir en candidatos viables al cadalso, en tanto que los económicamente poderosos siempre encontrarían medios para burlar el castigo. Algunos sectores de la clase media y alta tienden a favorecer la idea de su aplicación considerando que puede constituir un método viable para reducir la criminalidad, aunque la práctica en los países donde existe la pena de muerte ha demostrado que no es así.

La polémica puede abarcar varios planos: uno que podríamos llamar filosófico-moral, en el que me atrevo a pensar que nadie podría considerar como “buena” la pena capital y, en todo caso, se le llegaría a admitir solo como un mal necesario. En un segundo plano: el pragmático-penal, la mayoría de los especialistas coinciden en que la aplicación de la pena de muerte no ha sido remedio efectivo contra el crimen además de que abre la puerta a enormes injusticias, pues a partir de un error judicial o de la decisión emotiva de un jurado, puede asesinarse a inocentes sin posibilidad de reparación. En un tercer nivel encontramos lo que podríamos llamar la cuestión pragmático-política ligada a las inclinaciones colectivas de un determinado momento y a las respuestas de organizaciones políticas interesadas en aprovechar ese clima para conseguir réditos electorales.

A fin de salir al paso de este último fenómeno debemos recordar que nuestra sociedad ha avanzado en la concepción de la inviolabilidad de la vida humana aun frente a la ira colectiva de la sociedad. Volver a épocas superadas no resolverá el problema del aumento de la criminalidad, y en cambio generará otros, surgidos de las injusticias y los abusos a los que puede dar lugar el homicidio cometido en nombre de la ley.

