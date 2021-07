Mataulipas

El estado fronterizo volvió a demostrar que la militarización no resuelve la inseguridad del país. Son incontables las veces y maneras que se ha dicho que no funciona, y a pesar de los nulos resultados, todos los gobiernos -sin importar su color ni ámbito- han insistido en seguir esta vía: cada vez despliegan más soldados y marinos, los incorporan a las policías o crean agrupaciones dentro de éstas de corte militar con fachada civil. Y aunque hagan todas al mismo tiempo, como en Tamaulipas, siguen sin tener éxito. La reciente matanza de quince personas en Reynosa debe considerarse como una nueva manera de decir que esto fue un fracaso.

Según fuentes oficiales, el asesinato de civiles a plena luz del día fue por la disputa territorial entre varios grupos del crimen organizado. Por supuesto que esta historia no es nueva. Este estado ha sido un campo de batalla durante la última década y la única respuesta ha sido militarizar la seguridad. Sin embargo, los más de tres mil soldados y dos mil marinos desplegados en el estado no fueron suficientes para prevenir el ataque. Tampoco los más de tres mil guardias nacionales ni el grupo de corte militar dentro de la policía conocido como “GOPES”. Esto no debería sorprender porque, como bien se ha dicho, las fuerzas armadas saben reaccionar, pero no prevenir.

Durante las siguientes horas del ataque, los cuerpos de seguridad comenzaron una cacería para detener a los responsables, misma que continúa a la fecha con balaceras y persecuciones rutinarias. Las autoridades, fieles a su incompetencia, realizaron un trabajo infame: colectivos de derechos humanos y familiares denunciaron que dos de los primeros hombres detenidos, a quienes les atribuían la matanza, habían sido secuestrados; literalmente los daban por muertos hasta que aparecieron en los noticieros como presuntos responsables. Entre las acusaciones mencionaron que fueron golpeados y torturados para declararse culpables. Tampoco debería sorprender que estos cuerpos de seguridad cometan abusos, realicen detenciones arbitrarias y fabriquen culpables ya que tienen un historial extenso en la materia.

Durante los últimos años también han nombrado a soldados y marinos como titulares de las instituciones civiles del estado. Desde 2014 han tenido seis secretarios de seguridad pública que provienen del ámbito castrense. No solo eso, ahora también ocupan otros puestos dentro de la administración pública. Dentro de la policía estatal hay más funcionarios que vienen de la milicia, así como en tránsito y vialidad y en la administración portuaria. Y de nuevo, los resultados han sido nulos. ¿Cuántas masacres más necesitan para aceptar que esto no funcionó?

No queda duda que hay algunos lugares en donde los militares no pueden abandonar el territorio debido al control que ejerce el crimen organizado y a su capacidad armamentista. Sin embargo, su presencia es insuficiente para resolver el problema. Necesitan impulsar políticas de prevención y programas de promoción educativa y económica, crear mejores cuerpos de policías civiles, fortalecer a las fiscalías para que no prevalezca la impunidad y aplicar verdaderos planes de reinserción social. El error es creer que los militares deben y pueden hacer todo esto.

Los hechos de Tamaulipas son una lección de fracaso y un recordatorio de la debilidad institucional e incapacidad gubernamental para proteger a la ciudadanía. Los criminales dejaron en claro que tienen licencia para dispararle a quien quieran sin importar la hora, el día ni el lugar. Y lo más preocupante es que si no se cambia el rumbo y todo continúa así, el crimen organizado podrá superar a las fuerzas armadas y ya no habrá nadie más a quien recurrir.

David Blanc. Consultor en seguridad y justicia. @ddblanc