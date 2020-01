Me caí de la nube

Es indudable la política de austeridad republicana implementada por este gobierno de la 4T. Hemos de reconocer el dispendio y los abusos cometidos por la pasada administración de Enrique Peña con el dinero de los mexicanos, por lo que era necesario poner un freno y replantear los gastos de la administración pública federal para evitar gastos innecesarios y cuidar los recursos públicos, por lo que suena bien que el Presidente viaje en aerolínea comercial y en clase económica, motivo por el que se puso a la venta el Boeing 787 Dreamliner, “José María Morelos”, de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que se transportaba el Ejecutivo Federal; no obstante, el problema es que ha pasado más de un año y el avión no se ha vendido.

El Boeing TP01 no logró levantar el vuelo, no hubo comprador y regresará a México tras un año en el intento que se mantuvo en los Estados Unidos.

Pese a que Andrés Manuel López Obrador aseguraba casi todos los días que había ofertas y varios interesados, llegando a afirmar incluso que algunas de los ofertantes ofrecían más del avalúo comercial de la aeronave -130 millones de dólares-… por razones que aun desconocemos, ninguna propuesta se concretó.

Sabemos sin embargo, que la estancia del avión en California ha costado a la sociedad mexicana 28 millones de pesos por concepto de conservación y mantenimiento, más 75 mil pesos semanales por los servicios inherentes a su manutención y mantenimiento para que o se eche a perder, por lo que se tomó la decisión de traerlo de regreso.

Uno de los asuntos que mayor acarreo de votos le dio a López Obrador en campaña, hoy es un tropiezo evidente: uno de los símbolos de la corrupción y el derroche de administraciones pasadas, fue refugiado en un hangar en el extranjero con la intención de venta, y no lo quiso nadie…

Ciertamente no hay muchos interesados en él: por sus características, hablamos de una aeronave diseñada específicamente para transportar a un jefe de Estado, con sofisticados sistemas de seguridad y cuyas adaptaciones al interior lo hacen muy diferente a un avión comercial: un área de 24 asientos de lujo para el Presidente y su comitiva, área de trabajo, una recámara con baño privado, lujo y confort, por lo que es claro que podría haber interesado a algún otro Presidente; no obstante, quienes podrían haberlo adquirirlo, ya tienen el suyo y quienes no lo tienen, tampoco le llegan al precio…

Otra opción, algún multimillonario interesado para usarlo como avión privado tiene sus propios intereses y, en caso de destinar algo de su fortuna para cumplir caprichos, prefieren diseñarlo a su gusto.

Finalmente, las aerolíneas comerciales, tendrían que reconfigurarlo por completo para operarlo con sus tres clases tradicionales: primera, negocios y económica, lo que implicaría un gasto excesivo.

Conclusión: el TP01 no se ha vendido porque el gobierno mexicano está pidiendo un precio poco atractivo para sus posibles compradores.

Quizá la opción sea rifarlo… es en serio, así lo dijo el Presidente… ¿A cuánto el cachito Sr. López???

