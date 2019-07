La aplicación FaceApp es para sus detractores un maquillaje digital racista, para sus fans un programa que sirve para envejecer décadas en una foto y provocar risas en redes socio digitales; y para los amantes de la teoría de la conspiración y algunos medios como The New York Times, una operación rusa para obtener información de sus usuarios. Incluso algunos de sus 80 millones de usuarios se pusieron a cantar al ritmo de la banda española Hombres G:

Me duele la cara de ser tan guapo… Mi sonrisa profident... ¿Qué es FaceApp? Una aplicación para teléfonos celulares de Apple y Android que ha permitido que futbolistas, políticos, actrices y gente común como usted y yo usemos un filtro en nuestras fotografías y visualicemos cómo seremos en nuestra vejez. Fue creada por Wireless Lab de San Petersburgo, Rusia, y de acuerdo con un reportaje de NYT al momento de cargar las fotografías también se sube mucha más información. “Los rusos ahora poseen todas tus fotos de viejo”, indica The New York Post. El programa ofrece filtros para tres edades, dos de ellas son para mostrar los rostros más jóvenes y una para verse más viejo, en esta se usa inteligencia artificial para producir alteraciones creibles.

Los rusos. Algunos usuarios han señalado las políticas de privacidad de esta aplicación, que sugieren que los rusos son dueños de nuestras fotografías. Sin embargo lo que no ha causado escándalo, es que la política de privacidad de esta app es similar a la de muchas otras como las meteorológicas o relacionadas con la salud. El portal Vice consideró: "Extraer datos de usuarios desprevenidos, vender y compartir esa información y justificar tu labor con políticas de privacidad ilegibles es una práctica casi universal. Esto trasciende las fobias de la Guerra Fría. No es ruso. No es americano. Es una práctica fundamentalmente capitalista. Las empresas solo pueden ofrecer aplicaciones gratuitas y obtener ganancias si raspan y comparten datos de las personas que las usan".

Los expertos. Las sospechas de violación a datos personales no es nuevo, recordemos los casos de Cambridge Analytica y la publicidad de Facebook. Los voceros de la aplicación explican que “la mayoría de las imágenes son borradas de nuestros servidores 48 horas después de la fecha en que fueron cargadas”. Además para Iván Rodríguez, especialista de las aplicaciones sospechosas de iOS, consideró que no había mucho de qué preocuparse. El hecho de que muchos servicios digitales y aplicaciones suelan tener esta cláusula genérica que dice que das licencia para reproducir, modificar, adaptar, crear trabajos derivados, distribuir, presentar y exhibir en público tu contenido de usuario en todo el mundo “siempre me ha parecido un poco exagerado”.

En fin, el escritor ruso Joseph Brodsky nos citaría su poema de La Mariposa para describir FaceApp:

¿Fragmentos de qué rostros es este retrato volador? Dime de qué partes y pizcas tu casualidad

Los humanos brindamos más informacion que las mariposas. Nuestros datos son poderosos, pero la educación también lo es. Antes de completar cualquier reto viral, revisa tu teléfono y evalúa cuánta información estás distribuyendo por el mundo. Y sino te da la gana, sigue cantando y disfruta tu vejez al ritmo de: Me duele la cara de ser tan guapo…

Académico de la FCPyS-UNAM

y comunicólogo político

@gersonmecalco