Meade en sus propias ideas

“ Soy un candidato por México; soy un ciudadano. Así me concibo y asumo. Ofrezco lo que soy: una trayectoria limpia, vocación de servicio, claridad de visión cultural, económica y social, y un profundo amor a México”, José Antonio Meade Kuribreña, en el 89 Aniversario del PRI; lo escuche y mi piel se puso chinita de emoción y empatía, porque eso es lo que las y los Mexicanos queremos para gobernar este nuestro maravilloso país, una persona honesta, preparada, transparente en su actuar y en su patrimonio, así como en su vida pública y privada, conocedora a profundidad de nuestros problemas y de cómo resolverlos para el México próspero e incluyente que merecemos.

Para el PRI es un privilegio tener un candidato de la estura de miras, de la trayectoria y honestidad, de la preparación y talento de Pepe Meade, y aunque no es militante del PRI si representa los valores y principios de la gran, gran mayoría de los priistas y de los Mexicanos. Pepe Meade es un autentico servidor público honesto y capaz. Nadie, nadie puede decir lo contrario porque hasta sus adversarios lo reconocen y claro hasta lo admiran.

El oficio de la política y del servicio público en general, demandan experiencia en el campo de acción, para impulsar ideas y proyectos que impacten de forma verdadera y contundente a la ciudadanía e incluso a nivel global, puedan generar impactos regionales y ¿por qué no?, mundiales.

José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia de la República, ha centrado su experiencia a lo largo de más de 20 años, en el servicio público, en desarrollar un trabajo que brinde mejores condiciones de vida a la población, con finanzas sanas, una mejor utilización de los recursos del Estado mexicano, combate a la pobreza y muchos otros rubros que le han llevado ser secretario de estado en cinco ocasiones en cuatro dependencias distintas (Secretaría de Energía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y nuevamente Hacienda), esto en dos sexenios diferentes, bajo gobiernos de dos partidos políticos, el PAN y el PRI.

Meade es un personaje que refleja ideas claras, tanto en discursos, como en acciones e incluso en la forma de integrar un equipo de trabajo, en esta ocasión, teniendo enfrente una ardua campaña que bien puede llevarlo a la Presidencia de la República.

En este reciente 4 de marzo, en ocasión del aniversario 89 del PRI, fue el único orador del evento, en el que llamó la atención por retomar el discurso, que, en ocasión similar, pero en 1994, pronunció Luis Donaldo Colosio, poniendo énfasis en que “México tiene sed y hambre de justicia”, algo tan cierto hace 24 años, como hoy, aunque con importantes matices.

Recordamos que si bien José Antonio Meade, simpatiza con los principios del PRI, no es militante del partido, por lo que, llegado el momento, durante el discurso, no dudó en hablar de que se han cometido errores, como de los aciertos históricos del Revolucionario Institucional, como el de haber hecho de México, un país de instituciones y no de caudillos, ni de mesías, con la clara alusión del caso.

Respecto a su calidad de candidato ciudadano, Meade ha señalado tanto la necesidad de impulsar el actual proceso de reforma interna del PRI, a fin de hacer frente a la elección del 1 de julio próximo, pero con una nueva vocación, la vocación ciudadana, que, con base en honestidad y eficiencia, ponga al PRI al centro de la construcción del México del siglo XXI.

Finalmente, lo que en Meade tenemos, es un ciudadano con una trayectoria limpia en el servicio público, con vocación de servicio, claridad de visión cultural, económica y social, visibles en su amor por México.

Lo señalado se refleja en cuatro compromisos claros, el primero con la ley, el orden y la seguridad; el segundo, con las familias, las mujeres y dando prioridad al manejo de una economía familiar; el tercero, con el talento de cada mexicano y el cuarto, impulsando un gobierno cercano, para que cada mexicano lo vea cercano a sus aspiraciones y crecimiento.

Es así, que tanto en pre campaña, como en el ejercicio del servicio público, los mexicanos hemos visto en Pepe Meade, claridad y vocación de servicio, con ideas claras y no la mera búsqueda de frases o expresiones explosivas, por lo que tenemos por delante una campaña de verdaderas propuestas y claridad para dar un rumbo constructivo a México.

Senadora del PRI

