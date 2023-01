¡Metro digno ya!

Un accidente más del metro provocó la lamentable muerte de Yaretzi, una joven de apenas 25 años y decenas de personas heridas. El partido y personalidades de Morena, pidieron en sus redes sociales “no politizar”. Lo primero es la atención de las víctimas, la impartición de la justicia, el reconocimiento con disculpa pública y la reparación digna del daño por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Pero sí se trata de un asunto político por la opacidad, por las decisiones que se han tomado desde hace años que han dejado en el abandono una infraestructura clave para la movilidad y sobrevivencia laboral de millones de personas de la Ciudad y de los Estados vecinos (que deben implicarse ya).

¿Qué pasará con las personas heridas que no podrán ir a sus trabajos? ¿Qué dirá la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México frente a esta violación evidente, desde el derecho a la movilidad hasta el parteaguas del Derecho a la Ciudad garantizados por nuestra Constitución capitalina ignorada y despreciada en la impunidad por el Gobierno y el Congreso local?

Por cierto, el Congreso de la Ciudad de México también está entre los responsables de esta tragedia por su responsabilidad en la aprobación de la repartición presupuestal de la Ciudad, así como en la creación de mecanismos de control legislativo y de rendición de cuentas del poder ejecutivo. No olvidemos que las y los legisladores de la mayoría de MORENA y partidos aliados rechazaron la creación de una Comisión especial para seguimiento de la otra tragedia impune de la Línea 12. ¡Se debe llamar a comparecencias públicas ya!

La tragedia ha movilizado una gran conversación pública y difusión de información accesible (lo que debería de hacer el Gobierno entre sus obligaciones) sobre la situación del metro. De acuerdo con el analista Juan Ortiz, entre 2018 y 2023 su presupuesto disminuyó en un 17.6%, cuando las necesidades de la gente han aumentado. Laura Ballesteros, experta en temas de movilidad e impulsora de la primera Ley de Movilidad en el país, evidencia que el metro cuenta con un subejercicio de más de 1,365 millones y 25 mil millones de déficit en inversión requerida: el plan maestro del metro señala que hoy deberíamos contar con 19 líneas y 100 kilómetros más. Queda claro que el Metro no ha sido y no es una prioridad de ciudad, a pesar de que la clase trabajadora y las personas que menos tienen son quienes ocupan ese medio de transporte diario. Este es el origen del problema: las personas de la clase alta y política no usan el metro, desconocen y desprecian a la clase popular.

El tema debe ciudadanizarse, analizarse y transparentarse de manera plural en colectivo. Revisar toda la red y documentar que se necesita para que funcione detonando la coinversión local, nacional e internacional necesaria para su funcionamiento pleno, seguro, moderno y eficaz.

¿La movilización social y condena pública se quedará en trending topics y redes sociales? La gravedad de la situación no puede solamente quedarse en la esfera de la conversación pública mediática, sino que se debe exigir desde la ciudadanía con fuerza y de manera intransigente la garantía del derecho colectivo e individual a la movilidad segura, accesible y de calidad: un pendiente histórico en esta gran Ciudad.