Mexicanas en Cannes

El cine mexicano fue reconocido en el Festival de Cine de Cannes con un nuevo récord. Dos películas premiadas en la sección “Una cierta mirada”, la segunda más relevante del festival.

Las dos películas mexicanas son “Noche de Fuego” y “La Civil” las cuales narran el terror que azota a las comunidades mexicanas.

La directora Tatiana Huezo recibió una ovación de diez minutos después de la proyección de la película “Noche de Fuego”, que fue filmada en la Sierra Gorda de Querétaro e Hidalgo. Retrata la historia de tres adolescentes que viven la violencia en México, como el narcotráfico.

La actriz Arcelia Ramírez obtuvo una ovación de pie de más de ocho minutos por parte del público, después de la presentación de la película “La civil” donde, interpretó a una madre, que tras el secuestro de su hija adolescente, comienza una peligrosa investigación que aterroriza y conmueve ver lo lejos que puede llegar el amor de una madre.

Lamentablemente la violencia en México se ha convertido en un “modo de vida” y Morena, desde el gobierno, está haciendo muy poco para que esto cambie ya que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, desde hace tres años se han registrado 21 mil 546 personas sin localizar, de las cuales, más del 50% son mujeres.

Estas desapariciones no solo reflejan el estado de salud de la sociedad, también la incompetencia de las autoridades para buscarlos de manera adecuada y castigar a los responsables, para evitar que sigan desapareciendo más personas.

Se lo debemos a las y los que ya no están, no nos cansaremos de buscarlos y luchar hasta que no falte nadie.

caroviggiano@hotmail.com

twitter @caroviggiano