Mexicanos perdidos en México. Dos fronteras

Desconozco el momento en que aprendí sobre el muro fronterizo. Habrá sido a temprana edad, cuando se enseña a los niños sobre los límites de la nación o la invasión de nuestro vecino al norte. Algún comentario habrá hecho un maestro; una descripción vaga. Poco importa. Lo que tengo más claro es cuando este muro se aferró a mis recuerdos. Fue una conversación con una amiga de la familia. Su hijo acababa de partir al norte para probar suerte. Una tarde nos lo dijo con entusiasmo: «Logró saltar el muro». Habló de las grandes adversidades; del alambre de púas y el calor infernal. Con cada frase, se apreciaba el orgullo hacia un David que derrotaba a su Goliat. Terminando la historia, me había unido a los miles de mexicanos que imaginan ese muro cuando jamás lo han visto. Un monstruo metálico repleto de trampas a miles de metros de altura. El mero hecho de escalarlo es una hazaña; pasarlo por completo el mayor de los triunfos. Ese día, escuchando la épica de un cruce, el muro se hizo un demonio en mi mente.

Existe algo de verdad en esta imagen; algo que une a un país entero. Para el mexicano, la palabra frontera no es sinónimo de arbitrario. Sus sílabas recuerdan el hierro que hace propio un paisaje. Suenan las patrullas extranjeras haciendo lo posible por frenar el flujo humano. Balazos, por un lado; sirenas, por otro. Un monumento que recuerda a México la animosidad de su vecino. Al evocar el muro, se divide un paisaje donde antes corrían libres los venados. Ahora, carente de pasaporte, la fauna queda relegada a un lado o a otro. La naturaleza se ha adaptado; las ciudades se acoplan al muro. Pero, por el simple hecho de existir, rompe la fábula de una frontera como línea arbitraria. Para los mexicanos, este cuento apesta a mentira. En nuestra conciencia, la frontera no es un trazo sutil; es la frialdad de la materia misma.

Así me pegó al verlo de lejos, tal como había esperado. Fue el principio de este viaje por México al llegar a San Ysidro desde el aeropuerto de San Diego. Antes de ello, tomé un autobús de asientos rojos desgastados. Luego le siguió un tren moderno con el mismo interior. Cada cambio de vehículo me acercaba a ese monstruo arraigado en mi mente infante y con cada minuto, surgían nuevas interrogantes. «¿Será de cinco metros o de diez?» «¿Cuántas púas tendrá?» Todas las preguntas surcaban por mi mente. Al mismo tiempo, trataba de reconstruir esas imágenes tan comunes de reportajes en Tijuana. Fue un esfuerzo fatuo. Entonces llega la última parada; todo se detiene. Al salir, se aprecia solo un fragmento marrón en la colina. Son pocos metros pero sigue siendo el muro en que tanto había pensado. En su base, un rectángulo sólido que llega a tu rodilla. Luego barrotes cuadrangulares separados por escasos centímetros que se alzan a los cielos. Para cerrar, otros rectángulos metálicos que coronan las vigas dificultando todo intento de acceso. Atrás de ellas, indicios del alambre de púas; por todos lados la impresión de verlos.

Me acerco finalmente al demonio; he de cruzarlo a pie. Me encuentro con el punto migratorio mexicano y aprecio, por un instante, la ruptura del cerco en las colinas. Se asemeja a una trinchera; un agujero serpenteante que guía a peregrinos hacia su hogar. Una pausa entre los barrotes marcada por un potente «MEXICO» plateado. Es la entrada a nuestra patria; es el momento de cruzar. El muro me permite, brevemente, desafiar su imperio de terror. «Pasa», me susurra, «no te haré daño si te comportas». Con un pie delante del otro, se crea el camino. Al otro lado espera Tijuana. Es ahí donde inicia México.

Con cada paso que doy en cercanía del muro, se destroza el aura de tinieblas que lo había consumido. Lo voy conociendo; se va haciendo realidad en lugar de mito. Con ello me percato de sus errores. El puesto fronterizo se encuentra casi vacío. Hay solo un par de guardias y uno que otro personal armado. Cómodamente, esperando en su silla, un oficial se levanta a medias al verme pasar por el pasillo.

—¿Son mexicanos? — pregunta a los que entran.

—Sí.

—Pásenle—, se sienta de inmediato.

Así de sencillo. Sin sellar el pasaporte; sin entrevista alguna. El muro que tanto he temido se abría sin batalla alguna. ¿Es en serio? Pongo mi maleta en un detector de metales y salgo para encontrar el paisaje de Tijuana elevado por las colinas. Eso es todo. El muro se pierde entre los altibajos del terreno. Desaparece a pocos metros del rango de visión. Se escucha música de banda y el bullicio de vendedores ambulantes.

No puede ser; lo niego. La impresión primera de este muro no puede derrotarse ante la facilidad de un cruce. Desesperado, busco nuevas partes de la frontera. Agarro un taxi hacia el Pacífico y encuentro el punto donde se rinde ante el océano. Me recibe el mismo muro que vi en San Ysidro. Le precede un obelisco antiguo como recuerdo de un pasado distante donde las fronteras se marcaban por tratados en lugar de metales. Es la vieja frontera, cuando las cercas solo servían para cuidar del pastizal. A la izquierda, un faro blanco viendo al mar. A la derecha, el muro haciendo lo posible por derrotar al mundo. El salitre hace sus estragos; los contornos rectos del metal se carcomen por el contacto marino. Aún así, el muro persiste un par de metros en el agua antes de darse por vencido. Unas gaviotas se paran sobre él, pero es el mismo muro de siempre. A sus alrededores, se ven los estragos de tardes playeras. Una que otra botella tirada en su base; un papalote perdido en su cima.

En este punto, llega otra sorpresa. Lo que veo se asemeja tanto al muro que he formado, pero intenta ser amigable. Lo han pintado por cientos de metros con murales bien planeados o grafitis espontáneos. Aparecen mareas de flores amarillas a su costado y pequeñas mariposas blancas vuelan por la zona. Por doquier, turistas se toman fotos; me uno a la misma práctica. Inclusive y sin motivo aparente hay una estatua de delfines al llegar al océano. Este muro tan atroz que todo mexicano aprende a temer hace todo lo posible por sonreír a los transeúntes. Se pinta de colores, ignora tu pasaporte al llegar a Tijuana. Solo falta que te de un abrazo y te desee las buenas noches. Pero aunque se pinte de morado y se pinga brillitos, sigue siendo el mismo muro. Sigue teniendo alambre de púas oculto y siguen pasando patrullas para protegerlo.

Solo pasa que son dos muros distintos. Nadie te lo cuenta en su momento, pero esto es cierto. Es el mayor descubrimiento de este breve encuentro. Por más que queramos creerlo, no existe un solo muro. Físicamente, es una falacia. Al caminar a su costado, se aprecia que son dos. Uno cercano a los Estados Unidos—rígido y sin paseos a su lado—; otro que abraza a México—lleno de colores y arte urbano—. Son como hermanos gemelos, bailando simultáneamente. Tratan de abrazarse en varios puntos, la fuerza fronteriza lo evita. Crean un corredor para transporte de patrullas y, al hacerlo, crean dos realidades alternas.

Los dos muros son también problemas de perspectiva. Son dos formas distintas de deambular por sus restricciones. Al entrar de San Ysidro pasé sin problemas al ser México el que me habría las puertas. Hacer lo mismo desde Tijuana resultará en la puerta cerrada de nuestro vecino norteño. Para ellos, el muro es una medida de seguridad que evita el flujo de inmigrantes no deseados. Para nosotros, es un obstáculo más que nos han puesto, pero aprendemos a controlar. Lo hacemos propio. Pintamos sus metales; permitimos que crezcan flores. Ni siquiera pedimos visas al entrar. Para el mexicano el muro es una bestia; pero mientras esté en su territorio se puede controlar.

Son dos los muros que existen en nuestra frontera norte. Está el que nos han impuesto y está el que hemos creado. El primero es de metal; el segundo de ingenio. No es que uno domine al otro; mucho menos que se nieguen mutuamente. La eterna paradoja de este terreno será la hermandad entre estos mundos. Así me despido de sus metales, viendo a lo lejos como se desvanecen por la perspectiva. Ese muro que tanto he soñado es víctima de cada lado. Sigue siendo un monstruo, pero ahora sé que sus garras fueron pintadas a modo de desafío.