México: crímenes de lesa humanidad impunes

Nombre: Natalia Roca Loperena

¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuándo parará? ¿Quién nos salvará?

México se derrumba a pedazos y su bandera verde, blanco y roja se mancha de sangre y de indiferencia. Sangre de miles de personas desaparecidas en fosas clandestinas, de miles de personas torturadas y asesinadas en masa, de miles de personas violadas, abusadas sexualmente y prostituidas forzosamente. Indiferencia de gobiernos que han permitido por años la impunidad de estos crímenes atroces.

Este título es cierto, no son “violaciones graves de derechos humanos”. La situación actual va mucho más allá. En México se perpetran crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad y nadie parece hacer nada al respecto.

Se han emitido recomendaciones para mejorar la situación de violencia generalizada que se vive en el país, pero el último informe hecho por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU este 12 de abril muestra indudablemente una situación crítica. Después de ocho años de pedir una visita, en noviembre de 2021 se registraron 95,121 personas desaparecidas, cifra que sigue aumentando hasta el día de hoy. Se mostró que las desapariciones forzadas son cometidas directamente por agentes federales, estatales y municipales. Existe un incremento en desapariciones de mujeres, niñas y niños, de personas LGBTIQ+ y de personas de comunidades indígenas vinculadas a megaproyectos mineros y energéticos. Sin embargo, lo más preocupante es que solamente entre el 2% y el 6% de todos los casos de desapariciones han sido judicializados y solo se han emitido 36 sentencias a nivel nacional. (CED, 2022)

No hay una manera simple de salvar al país; el proceso de construcción de paz que se necesita es extenso y exhaustivo. No basta con la implementación de justicia local ya que así México no podrá sanar y reconstruirse. La justicia no funcionará si no se comprende que la paz es más que solo la ausencia de violencia, y que la verdad, la memoria, la reparación y la garantía de no repetición son prioritarias. No es aceptable seguir negando los actos inhumanos que se cometen.

Es momento de reescribir la historia mexicana y reconocer lo que sucede en el país diariamente. Es momento de empezar a aprender de la justicia transicional y aplicarla en México, ya que sin su implementación, el país no podrá prosperar; terminaremos hundiéndonos y la impunidad gobernando. La sociedad mexicana atraviesa periodos de violencia sistemática y por ello urge crear mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, así como atender las causas estructurales de la violencia desde raíz, tales como la pobreza, corrupción, impunidad y debilidad institucional.

Este es un llamado urgente. Es momento de actuar y de salvar a nuestro país.