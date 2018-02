México, el mar juguete

Más de 11 mil kilómetros de costas mexicanas están siendo invadidas por un mar que sube a tasas aceleradas, empujado por el calentamiento global y el deshielo veloz en Groenlandia y la Antártida. Un aumento de un metro en el nivel del mar sería catastrófico para las ciudades costeras alrededor del mundo. Las situaciones extremas de agua, como las mareas altas y las oleadas de tormentas fuertes, empeorarían exponencialmente.

El litoral mexicano continental mide once mil 122 kilómetros, el segundo más extenso del continente americano. Diecisiete estados tienen litoral, de los cuales 11 están en el Pacífico – 7,828 kilómetros –

y seis en el Atlántico, con 3,294 kilómetros. La supervivencia de todos por pérdida de territorio, pesca y turismo, está gravemente amenazada. De hecho, peligra la supervivencia del país , con escenario de pérdida de infraestructuras portuarias, de migración

de los habitantes de las costas hacia ciudades del interior , de colapso de los servicios a nivel nacional por exceso de demanda.

Previsible, aumento de un metro en el nivel del mar si no se reducen las emisiones de efecto invernadero

Proceedings of the National Academy of Sciences, una revista científica que se publica desde 1915, revela en su último número un estudio que confirma que el aumento del nivel del mar es una realidad y la tasa en la que está creciendo es cada vez mayor.

Los océanos suben normalmente tres milímetros por año, pero las continuas emisiones de gases de efecto invernadero están calentando la atmósfera, los océanos de la Tierra y derritiendo su hielo, lo que lleva a que aumente la tasa de aumento del nivel del mar,

y potencialmente duplicar esta para 2100 a más de 60 centímetros en vez de 30.Y esa proyección concuerda perfectamente con los modelos climáticos utilizados en el último informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático, que muestra que el nivel del mar subirá entre 52 y 100 centímetros para 2100 si las emisiones de efecto invernadero continúan sin reducirse.

Aunque es evidente, vale la pena mencionarlo: las cosas no se van a quedar como están, y en el 2100

nuestros biznietos se levantarán con la noticia de que ya no existen Acapulco, Veracruz y Tijuana, por sólo mencionar algunas de posibles cientos. El mar podrá estar entonces un metro arriba, pero mientras habrá subido 25, 50, 60 centímetros, o sea, que vivirán, y muchos de nosotros viviremos, en un cataclismo permanente.

Ojalá que los protagonistas de las campañas que se iniciarán dentro de 45 días tengan alguna propuesta al respecto.

Buenos días. Buena suerte.

