¿México encaminado a ser potencia económica?

En las últimas semanas se han presentado datos económicos alentadores: crecimiento, inversión, consumo, inclusive inflación a la baja. Además, el panorama de la economía mundial se ve menos sombrío, al menos respecto a como se presentaba el año pasado y a pesar de la turbulencia bancaria. Sin embargo, nada de eso da, por ahora, para un renovado optimismo.

En México venimos de un piso muy bajo y hablar de “mejor” o “menos peor” que en 2022 es cuestión de enfoques. Es muy temprano para confirmar una tendencia diferente. En todo caso, sugerir, como el Gobierno recientemente, que vamos encaminados a ser una potencia económica con dimensión social, no tiene sustento. Tampoco, como se dijo desde Palacio Nacional, que creceremos más que otros países gracias a “condiciones inmejorables” y un supuesto arribo masivo de inversiones. Sobre todo, porque las barreras seculares para que eso ocurra siguen ahí. Incluso, han crecido y hay nuevas.

México ya es una potencia, como parte del G20, y puede ser aún más relevante. Sin embargo, la tendencia ha sido al revés: en 2000, con cifras del Banco Mundial, llegamos a estar entre las 10 mayores economías por PIB nominal; 22 años después, estamos en el lugar 15.

Sobre el panorama mundial, una buena guía son las perspectivas de la OCDE, recién publicadas: un poco más optimistas, pero frágiles, resume, cob un crecimiento global de 2.6% en 2023, 0.4 puntos arriba del pronóstico de noviembre, pero 0.6% menos que en 2022. Para 2024, estima 2.9 por ciento. En cuanto a la inflación, prevé un retroceso gradual en la mayoría de los países del G20, de 8.1% en 2022 a 5.9% este año, pero da por descontadas presiones que requerirán que los bancos centrales mantengan las tasas de interés altas hasta bien entrado 2024.

Para Estados Unidos, prevé que, viniendo de un crecimiento de 2.1% en 2022, avanzará 1.5% en 2023 y 0.9% en 2024. En cuanto a su inflación, que cerró en 6.3% el año pasado, se proyecta un 3.7% en éste.

En suma, el año luce mejor, pero con mucho menos crecimiento, y lo mismo para México, que creció 3% en 2022 y lo haría sólo en 1.8% en 2023 y 2.1% en 2024. La última Encuesta Citibanamex prevé 1.4% en 2023 y 1.9 por ciento en 2024.

El Inegi informó que en enero, la economía creció 0.6% a tasa mensual, por encima de la estimación de 0.4 por ciento y arriba del 0.3% en diciembre. Por fin, superamos el máximo histórico de septiembre de 2018. La cuestión es que se trata de un avance de apenas 0.1% en más de cuatro años.

Con las expectativas al corte, cerraríamos el sexenio, máximo, con un promedio anual de 0.5%, muy abajo de los últimos cinco sexenios. Llevábamos décadas creciendo al 2% anual; ahora no llegamos ni a la mitad. Eso pasa factura: el Gobierno ha promocionado que hay más de 21.7 millones de empleos en el IMSS, pero al iniciar el sexenio pasaban de 20.4 millones. Es decir, apenas se han creado menos de 300 mil anuales, cuando en el periodo anterior se generó casi 1 millón por año.

En cuanto a la inflación, de acuerdo con la OCDE, cerraríamos este año en 5.9%, viniendo de 7.9% en 2022. La encuesta de Citibanamex apunta a 5.20 por ciento. En todo caso, la batalla no está resuelta y seguiremos bastante lejos de la meta de 3 por ciento.

También hay noticias alentadoras en inversión fija bruta. En 2022 se logra un segundo año de crecimiento, 6% viniendo de 10.5% en 2021, si bien hay mucho de rebote en estos datos. Así, al iniciar este año, por fin superamos el nivel del cierre del 2019, en la antesala de la pandemia.

La inversión creció 3% en el cuarto trimestre de 2022, pero como porcentaje del PIB disminuyó de 21.4 a 21.1 por ciento respecto al tercer trimestre, como ha resaltado México Cómo Vamos. Para crecer más, deberíamos estar en 24%, máximo histórico. En cualquier caso, la formación bruta de capital fijo, a ese corte, seguía rezagada en 8.3% respecto al nivel del tercer trimestre de 2015.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), pequeña fracción de la total, pero fundamental como detonador, se ha hablado de una avalancha por la relocalización de plantas de Asia a México. Aunque en 2022 llegaron 35 mil 292 millones de dólares, 12% más que en 2021, como dice la economista Valeria Moy, “no se ve aún, por lo menos con estos datos, ninguna evidencia contundente de que el nearshoring ya esté cambiando el paradigma productivo nacional”. Las entradas fueron solo 1.57% mayores que en 2018, 6.36% que en 2015 e incluso 20.15% menores que en 2013, año con transacciones extraordinarias, igual que en 2022.

Como opina Moy, el nearshoring es una oportunidad de oro, pero para que se dé, falta asegurar provisión de energía eléctrica, infraestructura, conectividad, seguridad y certeza jurídica, entre otros aspectos. No se ve que se esté haciendo algo importante al respecto. Al contrario, parece que vamos en retroceso.

Desde 2020 México no aparece en la clasificación anual de las 25 naciones más atractivas para invertir de la consultora Kearney, como lo hacía desde 2011. Entre las razones, ha destacado la incertidumbre por cambios regulatorios, señaladamente en el sector energético. Claramente, eso no ha cambiado. Acaba de publicarse la última edición, y otra vez quedamos fuera.

Sí, el año arrancó mejor a lo esperado, pero no como para crecer más que en 2022. Los números no dan. Mucho menos para ser potencia económica con más bienestar en la población. Necesitamos mucho más. Para empezar, actuar en los factores que lo han impedido, antes y más aún ahora. Los discursos no suplen esa asignatura pendiente.