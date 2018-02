México, la economía

México, la economía15 del mundo, líder global en la producción de pantallas planas y séptimo fabricante de automóviles en 2016. La segunda economía de América Latina y tercer exportador de bienes al mercado de Estados Unidos. Una nación que anualmente exporta 400 mil millones de dólares, cifra que le ubica en el lugar 12 del orbe. El país latinoamericano mejor posicionado en el indicador de competitividad industrial elaborado por la ONUDI, únicamente superado por naciones desarrolladas y emergentes altamente exitosas. El octavo lugar global en la recepción de turistas internacionales, el 18 en acumulación de inversión extranjera directa. México, uno de los destinos más favorecidos por empresas de alta tecnología vinculadas con la aeronáutica, computación, maquinaria y equipo mecánico, instrumentos ópticos, electrónica, maquinaria eléctrica, industria química y biotecnología.

Un país que hospeda a los principales bancos del mundo, a las grandes cadenas de supermercados y las mejores firmas de consultoría. Prácticamente todas las empresas trasnacionales se encuentran México, el país que, siguiendo el mandato del Consenso de Washington, instrumentó una de las aperturas económicas más ambiciosas del mundo.

El ejemplo a seguir en firma de acuerdos comerciales en los últimos 30 años. Una nación que obtuvo 10 en buen comportamiento, pero ¿logró la misma calificación en aprovechamiento?

La breve relatoría presentada sería suficiente para cerrar los ojos e imaginar una economía desarrollada, un país que logró sobreponerse a la Década Pérdida gracias al libre comercio y apertura económica. Lo descrito no correspondería con un país de 53 millones de pobres y con 63 millones de personas que no tienen un ingreso suficiente para superar las líneas de bienestar básicas. No debería describir una nación con un mercado laboral en donde el 57% de las personas ocupadas se encuentra vinculada a la informalidad. Sería poco aceptable que solamente 950 mil patrones, de una base de 4.5 millones de empresas, se encuentren registrados ante la seguridad social. Debería existir una baja probabilidad para que casi la mitad de las pequeñas y medianas empresas quiebren en tan solo dos años de vida.

Las cifras macroeconómicas citadas no corresponden con un marco regulatorio que permite la existencia de 130 mil trámites distintos en los tres órdenes de gobierno, una red administrativa que inhibe la inversión y genera un caldo de cultivo propicio para la falta de transparencia y la corrupción.¿Cómo compaginar el éxito de las cifras macroeconómicas citadas con el hecho de que los indicadores de competitividad internacional ubican a la economía 15 del mundo en el lugar 51 en la materia? Todavía más intrigante ¿cómo entender que dicha posición sea atribuible al mal desempeño de las instituciones públicas, a la corrupción y a la inseguridad? En todos ellos México se encuentra al nivel de países africanos o aquellos azotados por el hambre, la pobreza o la guerra.

Lo descrito es una realidad en México, representa las fuerzas que tensan la convivencia social. Fuerzas que fragmentan a una sociedad que durante las últimas décadas ha visto precarizar su bienestar.