México Libre | Este artículo es para ti

Por: Johanna Asiain

Este artículo es para ti, que no crees eso de que “el pueblo tiene el gobierno que merece”, porque hoy México se merece algo mucho mejor de lo que tiene.

Este artículo es para ti, que ves todos los días que se toman decisiones sin reflexionar, sin medir consecuencias, sin escuchar opiniones. ¿Cómo te afecta eso a ti? Bueno, de entrada, tú vas a pagar por años la deuda millonaria que provocaron cancelando el aeropuerto por capricho. ¿Por qué crees que están cancelando estancias infantiles y también despidiendo a tanta gente del gobierno sin justificación? ¿Por qué crees que no hay medicinas en los hospitales públicos? Porque tu dinero se está yendo a pagar un aeropuerto que nunca se va a construir.

Este artículo es para ti, que creíste que la gasolina iba a bajar, pero escasea y sigue subiendo. Te dijeron que la seguridad iba a mejorar, y está peor que nunca. Que la luz iba a bajar, y bajó… pero el interruptor, porque ahora ya hay apagones que dañan al turismo. ¿Te imaginas cuando te digan que no puedes salir de casa porque hay apagón masivo en tu ciudad?

Este artículo es para ti, que rechazaste con todo tu coraje al gobierno anterior porque era transparentemente corrupto. Y qué bueno que lo hiciste. Pero hoy ves con miedo, decepción y algo de coraje que este gobierno ni es honesto, ni es competente, ni cumple, ni hace. Sólo habla y ofende.

Este artículo es para ti, porque si te pones a pensar con sinceridad, sabes bien que hoy ni estamos mejor, ni es un honor estar con ese señor. Al contrario, es una vergüenza que un país tan grande y fuerte como México ande peleándose bravuconamente con España por cosas que pasaron hace 500 años y no sea capaz de decirle una sola palabra a Trump cuando nos insulta y humilla.

Y me vas a preguntar: ¿A poco la solución es un partido? No. La solución no es un partido. La solución no es un político. La solución no la tengo yo. La solución eres tú. Por eso te estoy invitando a ti y a todos los ciudadanos libres a alzar la voz, a ser valientes, a unirnos en este momento de emergencia. Si no actuamos hoy, mañana será demasiado tarde.

Llegó el momento de dejar de quejarnos y hacer algo. Te invito a unirte a México Libre. Entra a mexicolibre.org- .mx y regístrate. Estamos buscando a ciudadanos honestos como tú. ¡Ven, únete! El pueblo somos todos, y hoy México nos necesita a todos. México te necesita a ti.