México Libre | Oposición: el falso dilema de la dispersión

Por: Rafael Solano

Hay diversas encuestas que evalúan preferencias de los partidos políticos mexicanos, sin embargo, específicamente una, de la firma Parametría, ahondó en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas.

En la encuesta se observa con claridad la crisis de representación del PRI, PAN, PRD que en la actualidad cuentan con una identificación partidista dura que fluctúa entre 2 y 4 por ciento; mientras que la identificación dura del partido en el gobierno se encuentra en 29 por ciento. También señala un segmento que no se identifica con Morena, PRI, PAN, PRD ni ningún partido existente, que representa el 32 por ciento. El dato no pareciera relevante si no fuera porque es similar al de la fuerza electoral del partido en el gobierno, y porque coincide con un 40 por ciento de electores que consideran que se requieren nuevas opciones políticas.

Lo anterior echa por tierra el supuesto monopolio de preferencias electorales que algunos actores, principalmente pertenecientes al PAN, PRI y PRD han pretendido exponer ante la opinión pública, alimentando el falso dilema de que nuevas opciones dispersarán a la oposición.

Estos actores que continúan diseminando el falso dilema de la dispersión, apostando a la narrativa de la conglomeración que plantea una mera suma aritmética seguirán destinados al fracaso electoral y a la realización de frentes de papel.

Algunos de ellos fueron participes de tres elementos que detonaron la crisis de representación en el sistema político mexicano: 1) el pacto por México que mimetizó a las alternativas políticas existentes, 2) la reducción de las coaliciones dominantes de los partidos, que terminó por crear cúpulas muy pequeñas, 3) la corrupción exacerbada que encontró su pico más alta en la distribución de los fondos del ramo 23, mejor conocido como el fondo de moches.

Una gran parte de la sociedad mexicana demanda reconectarse con la política, y para ello necesita un hilo conductor con capacidad legal, estructura electoral y conducción política. Específicamente una nueva alternativa surge con esas características: México Libre.

Si observáramos a México Libre como un circuito, podríamos establecer que el gran generador de ese circuito está en los comités organizadores, que están plagados de sociedad civil y que echan por tierra la narrativa de la dispersión de opciones.

La reconexión de esa gran parte de la sociedad que no estaba representada, está en marcha y se expresa en activismo político. Esto aterra a las cúpulas partidistas que esperan su lugar en la lista plurinominal, o a las que aspiran a sacar el 3 por ciento con su partido para vivir del presupuesto; también aterra al gobierno que observa como surge la competencia real.