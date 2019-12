México no es violento

Está prohibido rendirse. “Queda prohibido no sonreír ante los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños”, decía el poeta chileno Pablo Neruda. Estas palabras son perfectas para no rendirnos ante la realidad de violencia y odio que se vivió, vive y desafortunadamente vivirá -o sobrevivirá- nuestro país. Estoy convencido que, por cada muestra de violencia en nuestro país, hay más sonrisas entre mexicanos y ejemplos de paz. El 2019 pasará a la historia, reciente, por ser el año más violento. Pero repito, está prohibido rendirse y por eso mejor vamos por partes:

¿Otros datos? Desde que inició la administración de nuestro presidente AMLO al 30 de noviembre de este año se registraron más de 34 mil homicidios dolosos. Los expertos señalan que cada hora de este año 3.94 mujeres u hombres fueron asesinados de forma violenta con el uso de un arma de fuego, calcinados, ahogados o privados de la vida, etcétera. Estos datos del propio gobierno de la República no incluyen los feminicidios, por lo que la cifra es mayor. Si comparamos el último año del sexenio anterior en el mismo periodo, se reportaron 30 mil 852 homocidios con estas características.

Asesinatos mediáticos. El primer año de esta administración se iniciaron investigaciones por homicidios múltiples que han despertado el interés de algunos medios de información, por los familiares de las víctimas; como la familia LeBarón, en el municipio de Bavispe, Sonora, a principio de noviembre donde asesinaron a tres mujeres y nueve niñas y niños. En agosto en Uruapan, Michoacán, fueron encontrados 19 cadáveres, algunas colgados en puentes de avenidas principales. El bar "Caballo Blanco" en Coatzacoalcos, Veracruz, se convirtió en nota nacional en la última semana de agosto, debido a que 23 personas murieron en un ataque donde incendiaron el lugar. El Bajío mexicano también fue territorio de estas malas noticias, cuando 15 personas fueron asesinadas en otro bar. El día de reyes en Playa del Carmen hubo más asesinatos, etcétera, etcétera…. Pero cada minuto hay víctimas que no son mediáticas.

Top ten de violencia. Desafortunadamente hay territorios que serán recordados más por la violencia que por su gastronomía y tradiciones. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública más del 60 por ciento de las investigaciones por homicidios dolosos se concentraron en 10 entidades como: Guanajuato, BC, Edo. Méx., Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y la CDMX.

¿Soluciones? Esta semana el gobierno integró el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es el órgano superior del SNSP, y que es presidido por el presidente y está integrado por varios secretarios de Estado y gobernadores. La buena noticia es que el gobierno reconoció la importancia de la participación de la sociedad civil y en esta ocasión por primera vez nombró a Saskia Niño de Rivera, en representación de Reinserta; como invitada permanente de la sociedad civil al Consejo. Otros integrantes son: Mark Fastlicht, José Luis Contreras, Alejandro Martí y Juan Manuel Hernández.

Con este nombramiento, la organización Reinserta, refrendará su compromiso para trabajar en beneficio de: el buen funcionamiento del sistema penitenciario y la tutela de derechos humanos de quienes en él convergen; la prevención del delito y la violencia, así como la reinserción efectiva de las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley; garantizar el bienestar integral de la niñez en contacto con el sistema de justicia y abonar en el mejoramiento del sistema de impartición de justicia.

Los integrantes de la sociedad civil confirman su vinculación en materia de seguridad pública con nuestro Estado Mexicano. O en palabras del poeta; Don Pablo Neruda, por supuesto, saben que está prohibido rendirse, queda prohibido llorar sin aprender, y hoy más que nunca queda prohibido abandonarlo todo por miedo, y no convertir en realidad nuestros sueños, los sueños de vivir en un país mejor.

*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco