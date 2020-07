México, noveno productor de café

En estos tiempos de pandemia del coronavirus, hay muchos sectores componentes de nuestra vida diaria que se han visto seriamente afectados, lo que en materia de economía se ha dado por alteraciones en las cadenas productivas, como ha pasado en el caso del café, con el que se ha desplomado el consumo a nivel mundial por el hecho de que prácticamente se ha dejado de beber fuera de los hogares.





Debido a que establecimientos considerados como “no esenciales” permanecieron cerrados durante el confinamiento en prácticamente todo el mundo, expendios de café que iban desde los más elementales, hasta aquellos de cadenas internacionales en los que la bebida se puede pedir con tipos diferentes de leche, a variadas temperaturas, con diferentes dosis del grano y una larga lista de ‘etcéteras’, permanecieron cerrados.





Pero el problema no se detuvo allí, ya que incluso ahora que se va dando un reinicio a las actividades económicas, las cafeterías y restaurantes van abriendo, pero con capacidad limitada y haciendo frente a un evidente miedo de los consumidores a beber de vasos o tasas sobre los que no hay ninguna garantía plena de que no vayan a ser alguna vía de contagio.





Es por eso que todos los consumidores de café se ven afectados en esta costumbre hasta hace no mucho creciente de acudir a los establecimientos especializados o puntos de venta como las tiendas de conveniencia para ir tanto por un ‘americano’ en el más sencillo de los casos o por un ‘espresso’ y hasta un ‘kopi luwak’, ya en casos más sofisticados.





Todo este proceso de crisis, nos ha hecho ver que en realidad el consumo de esta enérgica infusión, resulta mínimo en los hogares, siendo algo que acostumbramos en mayor volumen en oficinas y establecimientos de todo perfil.





Ante esta idea, de pronto resulta interesante ver cuáles son los países que más café producen a nivel mundial y sobre todo ver en qué nivel se encuentra nuestro país, en conocimiento de que contamos con extensas superficies de terreno propicias para su cultivo y hemos logrados altos niveles de calidad, particularmente en café gourmet o de altura.





Los diez principales productores de café a nivel mundial son, en este orden, Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras, Etiopía, India, Uganda, México y Perú.





Viendo este listado y considerando el potencial de nuestro país, resulta preocupante ver que ocupamos el noveno lugar mundial, detrás de naciones como Vietnam, cuyo esfuerzo es digno de admiración, pero hace 20 años no figuraba siquiera como un productor destacado.





Está también el caso de Honduras, una nación centroamericana, con una superficie y población menor a muchos estados mexicanos y que se encuentra cuatro lugares por arriba de nosotros en la lista de los principales productores de café.





Tan solo entre Veracruz, Guerrero y Chiapas, se duplica la superficie del territorio hondureño y prácticamente ocurre lo mismo en términos de población, por lo que no tiene justificación que México no ocupe un lugar mucho más preponderante en el medio cafetalero a nivel mundial, ante lo que mucho se hará por el país si se revisa el sector y se impulsa la producción.





Es importante destacar que en Durango se produce café Arábiga, considerado uno de los que ofrecen mejor sabor, textura y en general calidad, contando con cafetales en Postal de Zapotes de Rodríguez, en el municipio de Canelas, digno de la más alta exigencia, como la que hay en Estados Unidos, Italia, España, Francia y Gran Bretaña, entre otros.





Sí México fortalece y multiplica su producción de café, mejorará la calidad de vida en buena parte del campo mexicano y el público contará con la mejor versión de esta bebida, tanto para el consumo nacional, como para el internacional.





Es algo que el mundo agradecerá.

















FB: YolandaDeLaTorreV

@yoladelatorre