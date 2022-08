México rompe récord, la inflación sube y sube

Es importante tomar en cuenta que la dentro de la alimentación de cualquier mexicano promedio siempre está presente la tortilla, desde las quesadillas por la mañana, los tacos, los chilaquiles, las enchiladas, básicamente la mayoría de nuestros platillos típicos tienen como ingrediente principal la tortilla, pero esta obviedad parece no ser significativa para el ejecutivo ya que no se han implementado acciones para subsidiar y lograr contener los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los mexicanos, realmente hay una gran preocupación por la descomposición de la dieta básica en nuestro país, ya que al no tener suficiente efectivo para comprar lo que regularmente, ahora la comida chatarra, económica pero altamente dañina está más presente en los hogares mexicanos.

Hoy la tortilla cuesta en promedio 23 pesos por kilogramo, cómo podrá ser pagada esta cantidad por familias que perciben un salario mínimo y son conformadas por 6 integrantes, resulta incosteable e irrazonable pensar que esto es posible. De hecho, datos del propio gobierno mexicano estiman que en nuestro país cada habitante en promedio consume entre 56 y 79 kilos de tortilla al año, para algunos al hacer números podría no ser una cifra muy alta y es que hay quienes, aunque predican la austeridad por las mañanas están muy lejos de tener un estilo de vida al más puro de la pobreza franciscana. Saquemos números nuevamente, el presidente de México gana un sueldo aproximado de 149 mil pesos mensuales, ya incluyendo prestaciones, pero su hijo menor de edad y no activo económicamente utiliza como calzado habitual unos, a su parecer, muy sencillos tenis de casi 152 mil pesos, que rara e incosteable situación. Ahora todo hace sentido, no hay preocupación por aplicar medidas anti inflacionarias realmente eficientes en nuestro país, pues es que al parecer la inflación no le llega al presidente y mucho menos a su familia.

Estas complicadas situaciones que cada día son más frecuentes me hacen reflexionar que quien prometió ser la esperanza de México, realmente está siendo la tragedia de nuestro país, no alcanzo a creer que no se da cuenta que los más perjudicados con sus decisiones son la clase trabajadora, a ellos que no cuentan con ningún subsidio y que el mismo producto que ofertan, lo encontramos en las grandes comercializadoras, pero a un precio muy inferior, igual de inferior en calidad y que afecta gravemente a nuestras productoras y productores locales, estos son los programas que México necesita, nosotros, las y los mexicanos necesitamos que la inflación sea contenida, solo por comentar, de no aplicarse ninguna medida que realmente sea funcional en los próximos 10 meses el maíz incrementará su precio de manera exponencial y con él todos los productos de los cuales es materia prima.

Ya existe una propuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática, propuesta que está siendo retomada por el legislativo local, federal, organizaciones, gobiernos, entre muchos más entes que consideran de suma importancia aplicar esta medida, señor Presidente, en repetidas ocasiones usted a plagiado iniciativas de distintos grupos parlamentarios, incluido el del PRD, en esta ocasión le pedimos que sin importar el nombre que usted quiera darle al programa o que tanto se quiera adueñar del mismo y su autoría, es de urgencia que se aplique, dejémonos de egoísmos y empecemos a construir en pro de México, es nuestro país el que demanda y el que cada día muestra más urgencia en que exista una real coordinación entre poderes sin importar partidos políticos, no es justo destruir en esta administración lo que a nuestro país le ha tomado décadas avanzar en materia económica, democrática, en seguridad y muchos temas más.