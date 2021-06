México: ¿Sociedad de la información o del conocimiento?

No se puede generalizar, pero México es una sociedad de la información y no del conocimiento. La primera crea y difunde los datos en bruto, mientras que la segunda transforma la información en recursos que permiten evolucionar económicamente, a través del vínculo de los diferentes actores, para tomar decisiones efectivas. Por ejemplo ¿Sabían que nuestro país ocupa el lugar 28 en el volumen de producción científica? (consultora SCImago), pero que de los más de 123 millones de habitantes; 84.1 millones son usuarios de Internet (siete de cada 10) y 88.2 millones son usuarios de teléfonos celulares (91.8% tiene un Smartphone), de acuerdo con el INEGI que comanda Julio Santaella. Estos datos muestran que la brecha digital se va cerrando, pero no como en Corea del Sur, Reino Unido, Suecia y Japón, donde nueve de cada 10 habitantes son usuarios de Internet; sin contar con la calidad y rapidez de los servicios. Pero mejor vamos por partes:

Problemática. La producción científica, tiene muchos otros indicadores, pero en nuestro país, recientemente se desaparecieron por órdenes de Palacio Nacional, fideicomisos de ciencia y tecnología, y de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, el presupuesto de Ciencia, Tecnología e Innovación se redujo en 2.1 por ciento respecto a lo aprobado en 2020, lo que significa que es el presupuesto más bajo en los últimos 10 años.

Acceso a tecnología. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020 elaborada por el INEGI, SCT e IFT, muestran la evolución en la disponibilidad y uso de las TIC. Con respecto al acceso a Internet, las zonas urbanas (78.3%), obvia y desafortunadamente, tienen más acceso que las rurales (50.4%). Los principales medios para la conexión son: Smartphone (96.0%), computadora portátil (33.7%) y TV con Internet (22.2%). El comportamiento de las audiencias muestra que las principales actividades que se realizan son: Comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y acceder a redes socio digitales (89.0%).

Con respecto a la tv, 36 millones de hogares (76.6%) cuenta con por lo menos un televisor de tipo digital (0.1% más que en 2019). Además, 71.5 millones son usuarias de señal de tv abierta, y en promedio la observan, mejor dicho “la ven” 2.41 horas a la semana. De los usuarios de señal de tv abierta, 45.8 millones (64.1%) consumen programas de noticias, 38.4 millones (53.7%) películas y 31.4 millones (43.9%) telenovelas. Por otra parte, 41.0 millones son usuarias de la radio, y la escuchan 2.57 horas en promedio a la semana. Además, los programas de entretenimiento son los más populares (82.8%), seguidos de noticieros (64.3%) y programas deportivos (21.1%).

El pensador austriaco Peter Drucker destacó la importancia de la productividad del conocimiento a partir de los procesos de sistematización y organización de la información. Afirmaba que el conocimiento es una nueva fuente de producción de la riqueza, cuya capacidad se incrementaría progresivamente a finales de los 70´, cuando el sector del conocimiento generaría la mitad del producto interno bruto de la economía mundial. Esta prospectiva se ha materializado en muchos países; desgraciadamente en México no es así. Y para muestra otro botón. De acuerdo con el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras, con información del Conacyt, los despidos de docentes se han incrementado en 633% entre 2018 y 2019. La mayoría se relaciona con el uso punitivo de las evaluaciones por parte del Conacyt, o por el ingreso y permanencia al SNI. En otras palabras, en México hay mucha información y poco conocimiento; en un ambiente donde la cacería de brujas a la clase media y comunidad científica se intensifican.

Real de Catorce. México. Movimiento Ciudadano interpuso un juicio de nulidad en el municipio de Real de Catorce, SLP, sobre la elección del ayuntamiento el pasado seis de junio. Señalan que existieron irregularidades que favorecieron a María Guadalupe Carrillo, actual alcaldesa, quien busca reelegirse. Se señala que el personal del ayuntamiento liderados por Ernesto Coronado, fueron acarreados a las 18:00 horas para votar por la alcaldía; a pesar de que las casillas para recibir la votación de diputados y gobernador se cerraron a esa hora. ¿Se repetirá la elección?

¿Gobierno de la CDMX vs IP? La Torre ubicada en Periférico 3042, a la altura de la presa Anzaldo en la CDMX, ganó un amparo definitivo desde 2018 por parte del Poder Judicial Federal, donde se comprobó que no se encuentra en un área de valor ambiental. Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum intenta demolerla. Además, inspecciones de CONAGUA y las propias Autoridades Judiciales Administrativas de la CDMX, concluyen que el inmueble no afecta la citada presa, ni se encuentra en áreas ambientales. La destrucción de la obra generaría la pérdida definitiva de más de dos mil empleos.

