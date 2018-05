México: Tercer País Seguro

Las negociaciones en Washington entre autoridades de México y los Estados Unidos, para definir el estatus de México como Tercer País Seguro, se han desarrollado en la mayor obscuridad y desenfadada secrecía, la cual no se explica al considerar los alcances e implicaciones que podría traer para nuestro país un acuerdo de tales dimensiones.

El pacto conocido como Tercer País Seguro implicaría que los funcionarios fronterizos de Estados Unidos rechazaran a la mayoría de los solicitantes de asilo que cruzan México para llegar a la Unión Americana, lo que los obligaría a pedir refugio al gobierno mexicano.

Esto frenaría significativamente el flujo de personas que buscan asilo y protección estadounidenses, y provocaría que la responsabilidad sobre ellas cayera en México. Estados Unidos tiene un acuerdo similar con Canadá y el principio es usado en el resto del mundo.

Lo anterior parte de dos errores fundamentales y de graves consecuencias: la primera es una declaración que parece un sarcasmo tan cruel como falso y es que México es un país seguro para los migrantes, camino a los Estados Unidos. El segundo error es asumir que México tiene las capacidades institucionales para adjudicarse tal compromiso, cuando la Comisión de Ayuda a Refugiados está colapsada, devastada, sin capacidad de respuesta, sin posibilidades técnicas, financieras o la infraestructura necesaria para atender la nueva tarea.

Aceptar esta responsabilidad puede generar presiones importantes a la gobernabilidad y el empleo, pero también dolor y abusos. Por lo que vale la pena poner atención al asunto.

No nos confundamos, cuando Trump dice: “México no hace nada por su país ni en materia migratoria ni en materia comercial” o cuando genera adjetivos para referirse a los migrantes: “Estas no son personas, son animales, pero los estamos sacando del país a un ritmo nunca visto". No lo hace para presionar sobre el TLC, es para presionar la aprobación de este acuerdo.

Tenemos dudas importantes sobre el alcance de este acuerdo, su conveniencia y consecuencias ¿Nos van a pagar por hacer el trabajo de las agencias de Estados Unidos? ¿Cuál es la razón para que México se haga responsable de la migración hacia los Estados Unidos?

Los mexicanos necesitamos conocer las implicaciones de la instrumentación de un esquema de Tercer País Seguro, como herramienta de la política migratoria y su inserción en la negociación del TLC con los Estados Unidos.

Este es un acuerdo obscuro que se ha mantenido en secrecía, sin el conocimiento de los mexicanos. Es un acuerdo oculto y de consecuencias peligrosas.

Senador por el PT-Morena

TWITTER: @LuisHFernandez