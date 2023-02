Méxicolectivo por un México en paz

El lunes de la semana pasada se presentó un nuevo espacio de participación política para la sociedad llamado Méxicolectivo. Los integrantes de esta iniciativa pretenden poner a la disposición de los ciudadanos un instrumento apartidista para que las ideas plurales de nuestro país se expresen y pueda surgir una voz colectiva que apunte a las soluciones de los múltiples problemas que enfrentamos como Nación.

La presentación de esta iniciativa se realizó con la explicación de un documento denominado “Punto de Partida”, que es el resultado del trabajo de un grupo plural de ciudadanos que han venido reflexionando desde hace mases sobre la situación del país. Se hizo hincapié en que no era una propuesta terminada, sino todo lo contrario, un texto al que se invita a mejorar con las opiniones de ciudadanos interesados en aportar ideas para un mejor país.

El evento resultó exitoso y concurrido. Acudieron ciudadanos de todos los sectores; estudiantes, amas de casa, académicos, comunicadores, miembros de iglesias, ex funcionarios, políticos de todos los partidos, científicos, activistas de causas sociales, representantes de diversas etnias, etc. El formato fue moderno, un escenario central tipo cuadrilátero, rodeado de público y grandes pantallas en cada lado.

Cada ponente desarrollo algún capítulo del documento “Punto de Partida”. Sus intervenciones fueron cortas y llenas de contenido. Después de cada presentación se intercalaron testimoniales de personas de todas las regiones y sectores del país en los que expresaron su particular compromiso de participación o sus expectativas de lo que este nuevo espacio podía representar.

La presentación fue eclipsada por la ausencia del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas quien se había anunciado como parte de los promotores de Méxicolectivo. La ira del presidente López no se hizo esperar, quien declaro que si el ingeniero Cárdenas respaldaba un proyecto contrario a su gobierno lo consideraría “conservador” y su rival político. Después de estas declaraciones, Cárdenas anuncio que si bien había participado en la elaboración del documento “Punto de Partida” él no seguiría adelante con el proyecto por consideraciones de “carácter político”.

Es difícil saber cuáles fueron esas consideraciones de “carácter político” que llevaron al Ing. Cárdenas a no continuar en el proyecto. Lo que es notorio es su desacuerdo con lo que está haciendo este gobierno, ya que sus críticas han estado presentes en todo el sexenio. Ha sido muy cuidadoso en el tono que usa, pero viniendo de él han sido contundentes. Por ejemplo, en 2019 Cárdenas aseguró que el Gobierno de López Obrador no era de izquierda. “No lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico”. Y hace pocos meses declaró que no considera que el proyecto de Gobierno del Presidente sea una alternativa al modelo neoliberal que ha regido México por más de tres décadas e incluso advirtió que “no se ven soluciones a lo que podemos llamar “grandes problemas nacionales”.

Tal vez el Ingeniero Cárdenas prefiere ser autoridad moral expresando su voz crítica para que la izquierda enderece su camino. Tal vez prefiera no participar activamente en organizaciones que puedan mandar un mensaje de ruptura con la izquierda. Es evidente que no está a gusto ni con qué AMLO monopolice la bandera de la izquierda mexicana, ni con el rumbo del actual gobierno.

Con la presencia de sus principales dirigentes quedó claro que detrás de este proyecto se encuentra Movimiento Ciudadano. Sin embargo, esto no le quita ningún mérito a la iniciativa ya que todos los asistentes acudieron en su calidad de ciudadanos, lo que permitió el encuentro de personalidades muy disímbolas. También demuestra una mayor sensibilidad al estar dispuestos a escuchar a la sociedad e incorporarla en sus acciones en lugar de desgastarse en inútiles conflictos internos.

Más allá de los enredos de López Obrador o la participación de MC, existen muchos méritos que destacar en este proyecto: 1) Manifiesta abiertamente su compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de la que México forma parte, el mejor documento de política pública; 2) Centra su preocupación en la construcción de una amplia propuesta ciudadana de lo que hay qué hacer, en vez de hablar de candidaturas; 3) A diferencia de la cerrazón que se nota en las cúpulas partidistas, Méxicolectivo se abre a toda la sociedad; 4) Impulsa una amplia movilización ciudadana con foros estatales y temáticos, así como una plataforma digital a fin de recibir propuestas; 5) Realiza un contrapeso al monopolízante discurso presidencial; 6) Coloca el acento en promover un México en paz, la necesidad de acuerdos, una sociedad libre de miedo y el derecho a la verdad; 7) Obliga a los partidos a transparentar y abrir sus procesos de selección de candidatos y a elaborar propuestas de gobierno con amplio consenso social.

Nuestros mejores deseos a esta iniciativa y a cualquier otra que empodere a la sociedad.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación.