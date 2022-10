Mi pasión por la comunicación IV

Mi texto anterior terminaba con los siguientes datos: allá por 1954 la televisión mexicana empezó con programas nacionales de corte cómico con Manuel “El Loco” Valdés, Sergio Núñez Falcón, Héctor Lechuga, y más tarde Chucho Salinas.

Por su parte, la televisión norteamericana, cada vez más presionada por las grandes comercializadoras, seguía produciendo series interesantes, que disfrutamos por un tiempo: Jim West, Viaje a las Estrellas, Los Picapiedra, Combate, Hechizada, El Super Agente 86, Los Locos Adams, Los Monsters, Perdidos en el Espacio, Bonanza, El Gran Chaparral, Misión Imposible, Patrulla de Caminos, y Los Intocables.

Los Intocables es un caso especial porque es la primera serie de tipo policíaco, y trata de la época de la prohibición de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos y de la vida del primer gran delincuente Alphonse Capone dedicado a la importación prohibida de bebidas canadienses, entre otros muchos delitos. El asunto responde a lo manifestado en 1964 por el famoso economista Vance Packard en su libro La Sociedad Desnuda que tiene por tema la vigilancia extrema a la que está sometida la población por la policía y sobre todo por las empresas mediante la obtención de datos personales de sus trabajadores.

Packard puso especial énfasis sobre los nuevos métodos de manipulación mental introducidas por la televisión como los mensajes subliminales. Packard fue el primer pensador norteamericano que denunció las técnicas de manipulación mentales y psicológicas con su libro Las Formas Ocultas de la Propaganda. Constató que la introducción de mensajes subliminales como “beban Coca-Cola” habían aumentado las ventas un 15 %. Este libro, un best-seller en los años 60 en Estados Unidos, inspiró los movimientos de consumidores y todavía hoy sirve de base a la denuncia de los excesos del consumo.

Debo decir que la televisión y el cine nos divirtieron muchísimo durante nuestra adolescencia. Los fines de semana eran para el cine. Conocimos casi todas las salas de exhibición de películas en la ciudad de México y nos quedábamos con la boca abierta viendo la belleza de María Félix, de Dolores del Río, de Rita Macedo, de Elsa Aguirre, de Sarita Montiel. O moríamos de risa con los chascarrillos y los chistes de “Mantequilla”, de Joaquín Pardavé, de Agustín Isunza, del “Chino” Herrera, de “Cantinflas”, de Manuel Medel, de “Palillo”, de “Resortes”, de “Clavillazo”; o adivinábamos las formas sensuales debajo de los atuendos de Lilia Prado, de Rosa Carmina, de Meche Barba, de Ninón Sevilla, de Amalia Aguilar, de María Antonieta Pons, de Tongolele. Nuestros sentidos de atracción empezaban a despertar. Salíamos del cine cantando lo que oíamos de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Emilio Tuero, de Antonio Badú, de Fernando Fernández, de Pedro Vargas, de Miguel Aceves Mejía, y otros. Años después fuimos a cines que exhibían películas europeas prohibidas para menores de edad.

No puedo dejar de mencionar que también amábamos a las bellezas cinematográficas extranjeras como Maureen O´Hara, Debora Kerr, Elizabeth Taylor, Olivia de Havilland, Ava Gardner, Lana Turner, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Gina Lollobrigida, Kim Novak, Sophia Loren, Brigitte Bardot, y muchas más. Y envidiábamos a los galanes: Gregory Peck, Clark Gable, Cary Grant, Marlon Brando, James Stewart, Gary Cooper, James Dean, Marcello Mastroiani, Vitorio Gassman, y cuántos más.

Pero independientemente del cine, radio y televisión, había para mí un tema muy importante, mi gusto por la escritura. Para empezar, en sexto de primaria y en primero de secundaria tuve el privilegio de ser el “campeón de ortografía” de mi salón. Eso me enorgullecía tremendamente.

Y un buen día de secundaria, se me ocurrió escribir algo. Pero ¿qué? Entonces ví la máquina de escribir de mi mamá (en la cual ella preparaba sus textos para la radio).

Tomé tres hojas blancas, les interpuse dos hojas de papel carbón, las metí en el rodillo de la máquina y ¿ahora? ¿Poesía? pues no la leería nadie; ¿prosa?, algunos tal vez. Entonces recordé que, en la Escuela, nuestro maestro Agustín Lemus Talavera elaboraba, con ayuda de algunos, entre ellos yo, un periódico mural, de un metro cuadrado, llamado MAS (acrónimo de Más Almas Sanas), y que estaba colgado en una de las paredes de la planta baja.

Yo decidí que haría un documento en papel, atractivo y simpático, y que pasara de mano en mano. Me dí a la tarea de escribir un periodiquito de dos hojas, que dobladas a la mitad serían cuatro, teniendo cuidado de no sobreescribir en la misma cuarta. ¿Cómo se llamaría? Mi cerebro, que ya estaba bastante convulsionado con la idea de escribir, automáticamente me sugirió: “LA VOZ QUE RUGE”. No era un título que tuviera nada de sugestivo, pero peor es nada.

¿Y ahora? Pues empecé diciendo que este sería un nuevo medio de comunicación entre alumnos del salón, y que incluiría una historia corta pero interesante, también chismes de compañeros del salón y de la escuela, una cartelera cinematográfica. También invitaba yo que, para el siguiente número, se aceptaban textos o propuestas de los compañeros.

