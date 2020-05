Mi vida sin el deporte | ¿A dónde se va el tiempo que pasa?

La pandemia me ha enseñado lo relativo del tiempo. He ganado y he perdido, por supuesto. He ganado porque la hora que ocupaba para ir al trabajo y la otra hora que ocupaba para regresar ahora las gasto en otra cosa. El tráfico de la Ciudad de México era un robatiempos, pienso ahora. Un tiempo muerto que acaso servía para algo, con esa necesidad que tenemos de hacer rendir el tiempo, pero la mayoría de las veces no servía para nada. Ahora me duermo una hora más temprano. Lo cual es también una hora menos. Y tal vez me levanto una hora más tarde. Entonces las cuentas no me salen, porque quedo igual. Dos horas más, dos horas menos.

Aunque el tiempo de descanso ni de lejos se asemeja al tiempo en el tráfico. Porque dormido se sueña. El caso es que ahora leo más y casi no veo la televisión. Ya pasó esa etapa de andar viendo partidos históricos. La cuarentena, en todo caso, da para pensar en lo que se nos va el tiempo, en el que nos faltaba y en el que ahora sobra. Ese tiempo que alimenta el encierro y que funciona a modo de contrarreloj. El mismo que le da sentido al nombre. Medimos los minutos que nos faltan sin pensar a dónde se van esos que pasan.

Pienso que el tiempo funciona distinto para todos. Pienso que el tiempo de Iniesta no es el mismo que el tiempo de Dembelé. Porque el francés vuelve de una lesión, y el tiempo que no pasa son minutos más de juego, de perderse lo menos posible.

Pero cuando veo que Iniesta cumple 36 años, y que el tiempo que le queda dentro de las canchas se agota de manera irremediable, no puedo evitar sentir un vértigo. Unas ganas de que todo pase pronto para que Andrés vuelva a jugar, y luego se despida porque él quiso y sobre todo cuando él quiso. Pienso en Messi, quizá. Que, aunque Xavi diga que le quedan seis o hasta siete años de buen nivel, el tiempo le pasa volando. Pienso menos en Cristiano Ronaldo, en su manera de reinventarse, aunque los años le pasen por encima.

Pienso en Roger Federer y en Serena Williams. En sus 38 años. En los Grand Slam que se fueron y que quien sabe si volverán. Pienso en los pilotos de Fórmula 1, acostumbrados a su velocidad. Sin entender cómo se vive la vida a cero kilómetros por hora. Pienso en Drew Brees, y un poco menos en Tom Brady.

En las dudas propias de quien vislumbra un retiro inminente. En la esperanza de que la temporada de la NFL se lleve a cabo con normalidad. Pienso -aunque quizá la mejor palabra sería imagino- en una Serie Mundial en invierno. Pienso en María del Rosario Espinoza y en sus cuartos Juegos Olímpicos. En el año extra de preparación. En Paola Espinosa y su sueño de que su hija Ivana la vea ganando una medalla Olímpica.

Pienso en el tiempo de los aficionados del Liverpool, por ejemplo. En los años que esperaron para un momento que debía ser y no fue. Pienso en el tiempo de los aficionados de Cruz Azul, también. Que han pasado esta pandemia con una sensación extraña. Bien arriba de la tabla. Como una ilusión suspendida en un tiempo que los martiriza.