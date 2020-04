Mi vida sin el deporte | Desde el estadio, el futbol no se ve, se siente

Por: José Ángel Rueda

La cuarentena no solo nos ha privado de ver futbol, sino de sentir el futbol, que no es lo mismo. Es probable que el mejor lugar para sentir el futbol sea el estadio. Ese lugar donde el juego se vuelve realidad. Lejos de la comodidad de la televisión, el estadio descubre sensaciones nuevas. El futbol no se ve, se siente. El resultado a menudo suele ser lo de menos. Los recuerdos se miden en otros parámetros. La experiencia de ir al estadio es compleja, y presenta varias fases. Todas son tan poderosas que tienden a quedarse para siempre en la memoria del aficionado. La ilusión comienza desde las horas previas, cuando uno se pone la playera de su equipo con la convicción de quien se viste para un evento importante, de acuerdo a la ocasión.

Una vez con los colores bien puestos, se encara el complicado proceso de llegar al templo. Ya sea en transporte público o en carro, el trayecto resulta toda una aventura.

Porque a menudo uno debe estar dispuesto a nadar entre ríos de gente, o de carros, da igual. El esfuerzo, desde luego, tiene sus recompensas. La primera y quizá de las más especiales es cuando se avista el estadio por primera vez. La imagen tiene algo de épica, porque es difícil explicar la emoción que se siente cuando el coloso recorta el cielo y se impone como un gigante ante nuestros ojos. La figura mítica del recinto donde se han librado las batallas más feroces alimenta la ansiedad del aficionado, que a pasos cortitos o a vuelta de rueda no ve la hora de entrar.

Una vez que se llega y se camina libremente por las inmediaciones, la experiencia se pinta de colores. Las banderas de los equipos se agitan en el aire, los puestos venden playeras que evocan a los ídolos y a las figuras del pasado, como un suvenir indispensable para aquellos que quieren ser parte de algo. Mientras tanto, el olor a cebolla frita de la fritanga acompaña a los revendedores que se acercan con ese tono misterioso de quien finge no ser visto.

Una vez que se pasan los filtros y se sube por las eternas rampas, llega la segunda recompensa, cuando desde los túneles se alcanza a ver el otro lado de la grada recién poblada, y de pronto, como en un sueño, el verde inmaculado del césped se clava para siempre en la memoria. Ya en la grada se sienten las vibraciones, como si el corazón del estadio latiera a un ritmo acelerado. El sonido del tambor de la barra rebota una y otra vez en el pecho, como una canción que se queda en la mente por un buen rato.

Cuando comienza el partido, es difícil no caer en la tentación de las pantallas gigantes, pero luego uno se acostumbra a mirar a la cancha, a esas figuritas que se mueven en la inmensidad, y pican en espacios antes anónimos, mientras se apilan los vasos de cerveza y refresco sin gas, uno tras otro, y se buscan insistentemente los ojos del vendedor, con gritos y gestos, para que llegue a resurtir las provisiones.

Desde el estadio, los gritos al árbitro, esos que desde casa resultan inútiles, toman más sentido, porque aunque no te escuche a ti, sí que escucha a todos. Cuando aparece el milagro del gol es como un rugido, como un volcán que explota de pronto y te hace amigo de los de al lado. El tiempo desde la grada suele ser relativo. Corre de acuerdo a las necesidades, o muy rápido o muy lento, según vaya el marcador, y de pronto, como si se pusieran de acuerdo, la gente se levanta y comienza a irse para evitar las aglomeraciones, y el árbitro pita el final, y la vuelta a casa se hace lenta, porque le falta la ilusión de la ida.