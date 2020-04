Mi vida sin el deporte | El Atleti se transmite de generación en generación

El Atlético de Madrid cumplió 117 años. El club, fiel a su manera, lo celebró con uno de esos videos que enchinan la piel de sus aficionados, y que a menudo terminan por enchinar también la piel de los que aman al futbol por sobre todas las cosas. Es cierto, los colores mandan, pero es difícil no emocionarte con esos spots que reflejan también la ideología de lucha y resistencia del equipo. Y esa tradición que representa ser del Atleti.

Dicen que cuando uno se paraba a orillas del Manzanares, y veía las tribunas abiertas del Vicente Calderón, era imposible no sentir nostalgia. Mucho tenía que ver el río, con esa sensación de que las cosas que se van no vuelven más, pero también mucho tenía que ver el club, con esos colores rojiblancos tan contrastantes. Tan llenos de la melancolía propia de quien está propenso a la adversidad. El aficionado colchonero suele llevar una buena relación con la derrota, que no por eso deja de doler, pero duele menos si involucra valores de lucha y perseverancia. Las victorias, en cambio, las ven como el resultado justo de años de trabajo. Quizá de ahí que la figura de Simeone resulte como mandada a hacer, como si un buen día el club armara un técnico capaz de jugar como dicta su historia.

El Atlético de Madrid es conocido por sus comerciales. Historias breves que retratan a la perfección su esencia. La mayoría son geniales, aunque hay algunos que resaltan del resto. Dicen que ser del Atleti te hace más fuerte, como si partido a partido, dijera el “Cholo”, sus aficionados hicieran músculo en los menesteres de la desilusión. El spot es breve, dura menos de un minuto. Cinco hombres de al menos cincuenta años esperan una entrevista de trabajo. De pronto pasa lo inevitable, llega uno más joven, se sienta y saca la computadora. El desánimo de los aspirantes es notable, y uno a uno se levantan y se van, porque saben que tienen pocas posibilidades. Sólo uno espera, se pone de pie y con aplomo se ajusta los pantalones, le cuelga del cinturón un llavero del Atlético de Madrid. Algo es seguro, el hombre dará batalla.

El Atlético de Madrid se transmite de generación en generación. Los niños crecen con el ejemplo del padre, que a su vez creció con el ejemplo de su abuelo. Es un amor que se hereda, aunque tiene su complejidad. No es fácil explicarle a un niño que el futbol no sólo se trata de ganar. Hay un spot en particular en el que el hijo le pregunta a su padre si el Atlético siempre ha llegado a las finales, y le responde que sí. Y luego insiste y le pregunta que qué es más importante, si la Champions o la Europa League, y el papá le responde que depende. Claro, el hijo no entiende nada, pero ya crecerá. En otro video, cuando el Atlético se mudó de casa, y dejó atrás su historia en el Calderón, el dueño de un bar cercano fue al Metropolitano para advertirles a los locales de las inmediaciones la que se les venía. La tradición del Atleti tiene códigos que no se rompen.