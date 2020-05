Mi vida sin el deporte | El Liverpool nunca caminará solo

La imagen es clara y merecida, y hasta es de esas quebse escuchan. Es el poder que tiene el Liverpool de evocar el You’llneverwalkalone a la menor provocación.

Las tribunas de Anfield pocas veces habían estado tanbllenas. Casi todos, si no es que todos, levantan con ambas manos la bufanda, como quien va por la vida presumiendo un trofeo. Es una tarde soleada en Inglaterra, y los rayos del sol le dan al rojo de la grada mayor intensidad, y en el verde inmaculado del campo el Chelsea y el Liverpool disputan la penúltima jornada de la Premier League. El resultado es lo de menos, el equipo local es campeón después de 30 años; por fin es campeón, luego de 30 largos años. En realidad lo es desde finales de marzo, porque a lo largo de la temporada fue una aplanadora que ganó casi todo, y ni el Manchester City de Pep Guardiola, con esa obsesión que tiene el catalán para competir en casa, fue capaz de seguirles el ritmo. Pero había que terminar la Liga, que el tiempo pasara para que el título cayera con toda su justicia.

Con el silbatazo final del árbitro el estruendo se hace mayor, y entonces Anfield lo vuelve a hacer y se supera una vez más en su calidad de templo del futbol, y se gradúa por enésima ocasión en la tarea de enchinar la piel. Las estrofas de esa canción de los Beatles toman un nuevo sentido. Mantén la cabeza en alto, y no tengas miedo de la oscuridad, al final de la tormenta hay un cielo dorado, cantan. Mientras tanto Jurgen Klopp, el entrenador, salta con euforia, no deja de saltar, como es él, como siempre ha sido y por lo que lo llevaron a ese equipo, también. Y quizá, mientras abraza con esa actitud paternal a cada uno de sus jugadores, ese tono como de padre rockero que logra recortar la distancia insalvable entre padres e hijos, piensa que ahora sí la dicha es plena, que la misión está cumplida. Porque la Champions League del año pasado estaba bien, hasta sirvió de revancha, pero era una sensación conocida, o al menos no tan lejana para ese equipo histórico acostumbrado a conquistar Europa, pero la Liga, esa que se resistió tantas veces.

Camina a través del viento, camina a través de la lluvia, aunque los sueños sean arrojados, siguen cantando los aficionados, cada vez con más fuerza, porque quizá en esa parte de la letra se identifican más. Porque la cosa no ha sido fácil, porque muchas compitieron y se quedaron en la línea. A muchos les llega el recuerdo de la temporada 2014, con ese empate imposible en la cancha del Crystal Palace, y las lágrimas de impotencia de Suárez, y el liderazgo indestructible de un Steven Gerrard que ahora, probablemente, está en un palco, cantando también. Los jugadores se juntan en la mitad de la cancha. Y apenas Henderson levanta el trofeo de la Premier League, se van a la tribuna sur. Ahí, en la mítica The Kop continúa el festejo. Camina, con esperanza en tu corazón, y nunca caminarás solo, dicen, finalmente. Esta escena, secuestrada por el tiempo, tarde o temprano deberá hacerse realidad.