Mi vida sin el deporte | El maravilloso universo de Jorge Valdano

Tenía mucho que quería, pero no encontraba el tiempo, pero como tiempo es lo que nos sobra por estos días, o al menos eso sentimos, me puse a ver las entrevistas de Jorge Valdano en YouTube. No de él, sino las que hace en su programa Universo Valdano. Las quería ver, entre otras cosas, porque los personajes a los que entrevista regularmente son aquellos que tiene un aire de misterio, entonces llega Valdano y con su gracia los saca del laberinto, y como consecuencia, uno termina por ver cosas que antes no veía, y por saber cosas que antes no sabía. Misión cumplida.

A través de los años Valdano ha entrevistado a muchos personajes como Raúl, Sampaoli, Sergio Ramos, el “Niño” Torres, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Busquets y muchas más, sin embargo, por una cuestión de colores, la primera que vi fue la que le hizo al “Pep” Guardiola, hace unos años ya. La idea en un principio es seductora, Valdano y Guardiola hablando de futbol. La entrevista, desde luego, no decepciona, porque Valdano lleva al técnico a través de los recuerdos, a las calles silenciosas de Sampedor, en Barcelona, cuando Guardiola se hizo futbolista. Y luego creció y le aprendió a Cruyff los secretos del vestuario. Cómo se trata a un futbolista, cómo se le desafía. El técnico dijo también que le ilusiona la idea de dirigir a una selección en una Copa del Mundo, pero no dijo cual. Está de más aclarar que el catalán irá a dónde quiera.

Como si el algoritmo de YouTube leyera mi mente, y quizá y sí, en las sugerencias me apreció la entrevista al “Cholo” Simeone. ¿Es posible pasar de la mente de Josep Guardiola a la Diego Pablo?

Por lo visto sí, tal vez porque las dos filosofías hacen del amor al futbol su punto de encuentro. El video comienza con Valdano tirando puntapiés. Su primera duda es legítima, ¿de dónde saca Simeone las fuerzas para motivar a su equipo?

El argentino no tarda en responder, y lo hace con una sonrisa, como si fuera consciente de que revelará un secreto. Dice que se aferra a cualquier cosa, que siempre hay algo de lo que agarrarse para despertar en el jugador las ganas. El “Cholo” también contó que cuando le hablaron para dirigir al Atleti lo consultó con su hijo, de apenas ocho años. El niño, sin dudarlo, le dijo que aceptara, que iba a entrenar a Falcao, y que enfrentaría a Messi y a Cristiano.

No recuerdo bien cuándo conocí a Valdano, aunque sí sé bien que uno de mis primeros recuerdos tienen que ver con un cuento de futbol que escribió. Por aquel entonces yo intentaba escribir cuentos de futbol, y me pareció que el suyo era el cuento perfecto, porque detrás de una trama relativamente sencilla se escondía todo eso que tiene el futbol. El cuento se llama “Creo que tu hijo la cagó”, y narra la historia de unos padres que escuchan el partido de su hijo a través del rumor que evoca el estadio, a unos metros de distancia.

No les cuento más, mejor que se los cuente el propio Valdano. El texto se encuentra fácil en internet.