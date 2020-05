Mi vida sin el deporte | El museo viviente de la Champions League

Aunque no queramos, el hubiera, esa palabra que todo el mundo insiste en asegurar que no existe, pero que casi todos los días se presenta con fuerza en nuestra vida, ha reconstruido su sentido. La cuarentena, con ese poder que tiene para deformar el tiempo, le dio un valor agregado. Hay tantas cosas que hubiéramos hecho, pero no pudimos, hay tantas cosas que hubieran sido, pero fueron, tampoco. Mayo llegó con su aire de nostalgia. Para los futboleros, este mes funciona como el desenlace de un cuento, como el final de una larga temporada, en cambio todo se quedó en suspenso.

No es por echar más leña al fuego, aunque quizá sí. Hoy hubiéramos conocido a los finalistas de la Champions League, ese torneo que le da sentido a los días entre semana.

Aún es posible cerrar los ojos y escuchar el himno y esas estrofas que, entre otras cosas, tienen la capacidad de quedarse por horas en la memoria. La Champions League es casi un fenómeno cultural. Como si se tratara de un museo viviente que a su paso presenta obras de arte. Es difícil encontrar un nivel futbolístico más elevado, porque a diferencia de los Mundiales, en la Champions juegan equipos que trabajan todas las semanas para mejorar su nivel. El choque de estilos entre ligas casi siempre resulta un espectáculo, en el que puede pasar de todo, o quizá no, y al final siempre ganen los mismos, o el mismo.

En México la Champions League tiene algo de clandestina, en el buen sentido, desde luego, porque la diferencia de horarios en relación a Europa hace que se juegue en horario laboral, entonces el verla muchas veces se convierte en todo un reto para los aficionados, que, o salen a comer a esa hora y alargan lo más que se pueda los minutos, o se tienen que inventar sistemas sofisticadísimos para no perderse detalles, o en todo caso, cuando el partido lo amerita, inventar una buena excusa para verlo desde un bar o desde la sala de una casa. Lo importante es verlo, ya luego se buscarán explicaciones.

La Champions League es también una máquina inagotable de recuerdos. Todos los días, las redes sociales del torneo publican los partidos históricos que se quedaron para siempre en la memoria. Desde luego, cada quien recuerda aquellos que los hicieron sentir, porque para eso es el futbol, para sentir.

Son muchos los partidos que recuerdo, los buenos y los malos, casi por igual. Me hice hincha del Barcelona cuando apenas había ganado una Champions, así que no me puedo quejar, me han tocado tardes buenas, como la final ante el Arsenal, y el gol de Belletti y luego su llanto. O las dos contra el Manchester United, y el salto de Messi, o la de la Juventus. Pero en particular recuerdo el partido contra el Chelsea, y el gol de Iniesta en Stamford Bridge. Platicaba sobre ese día con un amigo que le va al equipo inglés tanto como yo le voy al Barcelona. Dice que ha sido de las tardes más tristes de su vida.

Supongo que sí, le dije. Porque si su tristeza fue proporcional a mi inmensa alegría, debió ser un día terrible. Como para mí lo fue el del Liverpool, de hace un año.