Mi vida sin el deporte | El talento no lo es todo en el futbol

Por: José Ángel Rueda

El otro día, el ex futbolista holandés Wesley Sneijder declaró que si él hubiera querido habría sido mejor jugador que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Debo confesar que en un principio lo osado de sus palabras me dio coraje, pero luego me puse a pensar que tal vez tenga razón, que en todo caso no sólo Sneijder pudo ser mejor que ellos, sino muchos otros futbolistas cuyo talento era desbordante. Del holandés, sin embargo, recuerdo poco, acaso lo suficiente. Es cierto que tenía un golpeo de balón maravilloso, que en cada tiro libre había una posibilidad latente de que el balón se colara por la escuadra, ese sitio capaz de robarle a los arqueros sus mejores argumentos.

Que en la zona del campo donde habitan las mentes lúcidas, Sneijder no desentonaba. Es más, puedo decir, o quizá confesar sería el término correcto, que en más de una ocasión lo llevé en el FIFA a mis equipos, sin embargo, me cuesta muchísimo recordarlo como uno de esos jugadores capaces de cambiar el futbol, ni en ese año 2010 donde fue pieza clave del Inter campeón de Europa y la Holanda subcampeona del mundo, mucho menos lo imagino en la memoria de los madridistas, o en el exclusivo pedestal de los aficionados del Ajax. Será porque no lo vimos lo suficiente, o más bien no nos dejó ver lo suficiente.

El caso es que sus palabras me dejaron pensando, y después de un rato llegué a la conclusión de que, en efecto, si Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son lo que son, es porque precisamente así lo quisieron, porque acompañaron con trabajo el talento que un día milagroso descubrieron en sus pies. Y siguieron por años, tantos que daría la impresión que su época será eterna, aunque esa idea habite sólo en el mundo de los sueños.

Lo cierto es que en la historia del futbol han existido jugadores extraordinarios que deslumbraron por algunos años, pero luego se perdieron en el camino. Pienso, por ejemplo, en Ronaldinho, acaso el último gran genio capaz de competir con Messi y Cristiano. Nadie duda que el talento del brasileño era superior al del resto, y que de haber querido, como Sneijder, habría dejado un legado casi insuperable para nuestro tiempo. Pero “Dinho”, que en un principio celebraba sus goles bailando, se olvidó de los goles y se perdió en las pistas de baile, donde hipotecó su leyenda. O como el “Trinche” Carlovich, que, en palabras de quienes lo vieron jugar, con esa licencia de los recuerdos anónimos, aseguran que pudo ser mejor que el mismísimo Maradona, pero no quiso.

En Brasil hay quienes decían que en Neymar había nacido el nuevo Pelé. Incluso el delantero alimentó la leyenda con un inicio de carrera prometedor con el Santos de Brasil, hasta que un día le cayó el hechizo de la mala vida, y la promesa se quedó en eso, en promesa nada más.

En México, aunque pocos, de vez en cuando surgen de los barrios los nuevos Cuauhtémoc Blanco, y lo son por un tiempo, hasta que crecen y el talento se desperdicia y no se sabe más de ellos, y resulta que al final de todo sólo hay un Cuauhtémoc, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Maradona y un Pelé.