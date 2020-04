Mi vida sin el Deporte | La eterna prisa del mercado de fichajes

Por: José Ángel Rueda

No hay nada más triste para un aficionado al futbol que el verano, ese momento en el que las ligas del mundo acaban y se entra en un periodo de escasa actividad. Es cierto que muchas veces los torneos internacionales ayudan a mitigar esa tristeza, pero cuando éstos terminan, afrontar los días sin futbol resulta desolador.

El tiempo se convierte es una especie de paradoja, pasa, pero lo hace más lento que otras veces, dominado tal vez por las ganas de que todo vuelva a comenzar de nuevo. La sensación de que se nos adelantó el verano abunda por estos tiempos. La diferencia es que todo quedó inconcluso, a la espera de encontrar la manera de que acabe y entonces sí podernos enfocar en lo que viene. Lo que viene, es la clave de todos los veranos. Es lo que tiene el futbol, que es cíclico, que cada año ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, porque no en todo se puede comenzar de nuevo, pero en el futbol sí. Cada temporada es como una vida que pasa lenta, se nace, se crece, en el mejor de los casos los éxitos se reproducen, y luego se muere.

Los aficionados afrontan el duelo tras el fin de una temporada larga, pero de inmediato su mente se enfoca en el futuro, ya están pensando en el próximo año, en los errores que se tienen que corregir, en los jugadores que se tienen que ir, porque en el futbol no hay tiempo para experimentos, pero sobre todo en los que tienen que venir.

A menudo el aficionado dedica buena parte de su verano a nadar en las turbulentas aguas de la especulación. Es como un depredador de noticias, busca noticias a todas horas, sin descanso, ya sean confirmadas o solo rumores, no importa de dónde salgan y el sustento que tengan, qué más da, finalmente, como dicen, si el río suena es porque agua lleva. La industria suelta nombres como si fueran productos en una vitrina cada vez más exclusiva e inaccesible.

El proceso, sin embargo, es complicado, y muchas veces lento, mucho más lento de lo que quisiera el aficionado, el aficionado y sus prisas, que no ven la hora de que su equipo haga oficial el fichaje, y entonces deje de ser un rumor para convertirse en una hermosa realidad. Ese momento en el que por fin la anhelada estrella porta orgulloso colores. Ese instante breve donde le encomiendan los sueños.

El verano, sin embargo, tiene sus contrastes, porque hay quien elige el camino difícil, y le va a equipos modestos que no se pueden dar el lujo de soñar, al contrario, cada mercado de fichajes se convierte en un martirio, en un desfile de despedida de los jugadores que brillaron y dieron el salto a los equipos de renombre. Entonces queda esa sensación tan melancólica de empezar desde cero.

La cuarentena no ha sido fácil. Aunque es cierto que no hay día que los medios hablen de fichajes estratosféricos. De la manera en las que la constelación de estrellas puede alinearse en ese universo tan complejo y con tantas cosas por arreglar. Pero cuesta trabajo creer y emocionarse siquiera sin saber a ciencia cierta cuándo rodará de nuevo la pelota. Quizá nos vino todo bien esto para recordar que la alegría en el futbol no se mide en millones de euros, sino en el simple hecho de sentarse y disfrutar del juego.